Дженнифер Лоуренс рассказала о провале проб в «Сумерки»

Актриса заявила, что ей отказали в роли Беллы в «Сумерках»
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер ЛоуренсИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Дженнифер Лоуренс, известная по главной роли во франшизе «Голодные игры», могла сыграть в «Сумерках». Об этом сама артистка рассказала в подкасте The Rewatchables.

По словам знаменитости, она пробовалась на роль Беллы Свон в знаменитой франшизе, но не смогла пройти кастинг, получив отказ «сразу же». Продюсеры вампирской саги даже не перезвонили ей.

Также звезда добавила, что не сожалеет о своей неудаче, так как не была готова к тому уровню популярности, который пришел к актерам, сыгравшим в «Сумерках».