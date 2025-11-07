В Северной Осетии завершили съемки семейного приключенческого фильма

Режиссер отметила, что съемки стали для нее настоящим испытанием. «Меня выбрал самый непростой дебют. Мы снимали полнометражный фильм с участием детей, животных и самолетов — иногда одновременно. Все это происходило в горах, где погода менялась очень быстро. Трудности, конечно, были, но о них быстро забываешь», — подчеркнула Шапшай.