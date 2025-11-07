Ричмонд
В Северной Осетии завершили съемки семейного приключенческого фильма

Премьера запланирована на 2026 год
Кадр из фильма «Взлетная полоса»
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Съемки семейного приключенческого фильма «Взлетная полоса», дебютной полнометражной работы режиссера Дианы Шапшай, завершились в Северной Осетии, сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии LIHO! Production.

Премьера запланирована на 2026 год.

«В Северной Осетии завершились съемки художественного фильма-дебюта режиссера Дианы Шапшай “Взлетная полоса” (“Рыбка”, “Премьера”, “Удивительный мир Жени Птицына”). Производством занималась кинокомпания LIHO! Production при поддержке Министерства культуры РФ», — рассказали в компании.

Кадр из фильма «Взлетная полоса»
События картины разворачиваются в горном поселке, где мальчик Егор, не смирившийся с исчезновением отца-пилота, решает вместе с подругой восстановить заброшенную взлетную полосу в надежде на его возвращение. Главные роли исполнили Александр Бугин, Анна Рытова, Нино Нинидзе, Егор Корешков, Сергей Федоров и Андрей Ургант.

Режиссер отметила, что съемки стали для нее настоящим испытанием. «Меня выбрал самый непростой дебют. Мы снимали полнометражный фильм с участием детей, животных и самолетов — иногда одновременно. Все это происходило в горах, где погода менялась очень быстро. Трудности, конечно, были, но о них быстро забываешь», — подчеркнула Шапшай.