Продюсер из США Мао высказал мнение насчет кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Американский кинопродюсер, президент кинокомпании Studio Mao и продюсер фильма «Кожа», лауреата премии «Оскар», Стивен Мао выразил уверенность, что Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» станет «фантастическим» событием. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.
«Никита Михалков — настоящая легенда международного кинобизнеса. Он пользуется огромным авторитетом и уважением в нашей индустрии. Поэтому я уверен, что все, что он сделает, будет фантастическим», — сказал Мао, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Продюсер также подчеркнул, что в киноиндустрии всегда есть место для новых фестивалей и премий.
«Особенно для тех, которые объединяют кинематографистов со всего мира», — заключил он.
О премии
Первое вручение премии пройдет 27 ноября в Москве. Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене «Мастерской “12” Никиты Михалкова. Лучший фильм получит сумму, эквивалентную $1 млн, а каждая следующая номинация — $250 тыс.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер» и других.