Нур Альфалла в личном блоге поделилась редким снимком со своим бывшим возлюбленным, голливудским актером Аль Пачино. 31-летняя девушка засняла их отражения в зеркалах во время посещения туалета в ресторане.
Альфалла была одета в черный бюстгальтер и полупрозрачный топ. Звезда фильма «Запах женщины» позировал в черной рубашке.
Нур Альфалла и Аль Пачино начали встречаться в 2022-м. Спустя год у пары родился сын Роман. 85-летний актер даже настоял на ДНК-тесте, чтобы убедиться, что является отцом малыша.
Осенью 2024 года пара распалась, но Альфалла и Пачино сохранили дружеские отношения. После расставания с актером девушка закрутила роман с 69-летним комиком Биллом Маром. Пачино летом 2025-го тоже видели в компании новой девушки.
Напомним, Аль Пачино никогда не был женат. Помимо Романа, у актера есть еще трое детей. От преподавательницы актерского мастерства Ян Таррант у него есть 36-летняя дочь Джули Мари. В отношениях с актрисой Беверли Д’Анджело у звезды родились близнецы Антон и Оливия, которым сейчас 24 года.
