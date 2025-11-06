В кинопарке «Москино» заключили соглашения в сфере кинопроизводства с компаниями из СНГ

«Мы надеемся на совместную работу с нашими партнерами, в первую очередь из стран СНГ, с которыми у нас общий культурный код, и уже сейчас таких проектов становится больше. В выходные в кинопарке было подписано соглашение о производстве сериала “Искра” между “Газпром-медиа холдингом” и партнерами из СНГ. Еще один — это совместный российско-узбекский проект о подвиге Ташкентской дивизии в битве за Москву. Мы со своей стороны разрабатываем программы, создаем инфраструктуру, чтобы этих проектов становилось больше», — цитирует пресс-служба гендиректора АНО «Москино» Георгия Прокопова.