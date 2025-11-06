Ремейк дорамы с Ханде Эрчел досрочно закроют из-за низких рейтингов

Звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел не спасла турецкий ремейк корейской дорамы «Королева слез» от провала. Один из самых ожидаемых проектов сезона показал катастрофически низкий рейтинг — проект закроют досрочно после очередной серии, которая выйдет 7 ноября.