Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ремейк дорамы с Ханде Эрчел досрочно закроют из-за низких рейтингов

Сериал «Любовь и слезы» закроют из-за низких рейтингов
Кадр из сериала «Любовь и слезы»
Кадр из сериала «Любовь и слезы»

Звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел не спасла турецкий ремейк корейской дорамы «Королева слез» от провала. Один из самых ожидаемых проектов сезона показал катастрофически низкий рейтинг — проект закроют досрочно после очередной серии, которая выйдет 7 ноября.

Об этом сообщила журналистка Бирсен Алтунташ, известная своими правдивыми инсайдами. Поклонникам сериала остается надеяться, что авторам проекта удастся логически завершить историю в финальной серии.

Среди причин провала сериала «Любовь и слезы» критики называют излишне затянутое повествование — сценаристы, переделав оригинальный сценарий на турецкий манер, не учли, что история потеряла динамику, заметно прибавив в хронометраже.

Кроме того, актерский дуэт Ханде с Барышем Ардучем лишил зрителя эффекта новизны — эту пару поклонники могли наблюдать в других кинопроектах.