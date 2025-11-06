Ремейк дорамы с Ханде Эрчел досрочно закроют из-за низких рейтингов

Звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел не спасла турецкий ремейк корейской дорамы «Королева слез» от провала. Один из самых ожидаемых проектов сезона показал катастрофически низкий рейтинг — проект закроют досрочно после очередной серии, которая выйдет 7 ноября.
Об этом сообщила журналистка Бирсен Алтунташ, известная своими правдивыми инсайдами. Поклонникам сериала остается надеяться, что авторам проекта удастся логически завершить историю в финальной серии.
Среди причин провала сериала «Любовь и слезы» критики называют излишне затянутое повествование — сценаристы, переделав оригинальный сценарий на турецкий манер, не учли, что история потеряла динамику, заметно прибавив в хронометраже.
Кроме того, актерский дуэт Ханде с Барышем Ардучем лишил зрителя эффекта новизны — эту пару поклонники могли наблюдать в других кинопроектах.