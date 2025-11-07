Киноверсия спектакля со звездой «Майора Грома» откроет 3-й сезон «Театра в кино»

16 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» стартует третий сезон проекта «Театр в кино». Откроет сезон киноверсия спектакля по роману Льва Толстого «Воскресение» с Тихоном Жизневским в роли князя Нехлюдова.
Роль Катюши Масловой, девушки, которую князь соблазнил и погубил, играет Мария Лопатина. Режиссер постановки — художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.
По словам Жизневского, работа над «Воскресением» стала для него особенным опытом, ведь свои законы одновременно диктовали сцена и экран.
«Я уже достаточно много работал в кино, что, конечно, здесь помогло. Но вот такого героя, как Дмитрий Нехлюдов, на экране у меня пока не было. И если наша киноверсия привлечет новых зрителей, заставит их вслед за нами задуматься над толстовскими вопросами, если кто-то, возможно, решит перечитать или даже впервые обратиться к большой литературе — значит, работали мы не зря. Это, на мой взгляд, самое важное», — отметил актер.
Роман Льва Толстого рассказывает о праздном аристократе и дамском угоднике Дмитрии Нехлюдове. Ничего в жизни не приносит ему радость. Однажды на судебном заседании он встречает девушку, которую когда-то соблазнил и бросил. Теперь Катюшу обвиняют в убийстве.
16 ноября перед показом киноверсии в Москве состоится автограф-сессия Тихона Жизневского, а после — паблик-ток с создателями. После премьеры спектакль покажут в кинотеатрах по всей России.
Проект «Театр в кино» задуман и реализован телеканалом «Россия-Культура», ведущими российскими театрами и дистрибуторской компанией «Кино.Арт.Про» для трансляции на больших экранах лучших отечественных театральных постановок.
С афишей кинопостановок можно ознакомиться здесь.