Мэттью Макконахи с женой снялись без штанов для рекламы своего бренда

Актер и его супруга презентовали новый продукт своего бренда

Мэттью Макконахи и его жена Камила Алвес снялись в новой рекламе своего бренда спиртных напитков Pantalones. В ролике супруги появились в свитерах и сапогах, но без штанов.

Мэттью Макконахи с женой, фото: соцсети
Мэттью Макконахи с женой, фото: соцсети

Актер и его жена позировали ночью на улице и делали вид, что воют на луну. Это отсылка к новому коктейлю их бренда, который называется Howl at the Moon.

У пары есть особая традиция — сниматься без штанов для рекламы своего продукта. Например, в 2024 году супруги в видеоролике играли в пиклбол в форме, но без нижней одежды.

Напомним, Мэттью Макконахи познакомился с Камилой Алвес в 2006 году. Они поженились спустя три года. В 2008 году у пары родился сын Леви, в 2010-м — дочь Вида, а в 2021-м — сын Ливингстон.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес
Мэттью Макконахи и Камила АлвесИсточник: Legion-Media

Ранее Мэттью Макконахи страстно поцеловал жену на красной дорожке. Актер приехал в Лондон, чтобы презентовать фильм «Школьный автобус» со своим участием. Компанию 56-летнему актеру составила Камила Алвес.

В фильме «Школьный автобус» также снялся и сын пары — 17-летний Леви Макконахи. Он сыграл экранного сына главного героя Кевина Маккея, которого играет Макконахи.

До этого Мэттью МакКонахи раскрыл секрет, который помог его 13-летнему браку. 