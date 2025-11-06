В интервью изданию IndieWire 39-летний актер поведал, что третья часть фантастической франшизы снималась в реальной пустыне, где было очень жарко. Высокая температура, по словам звезды «Сумерек», почти лишила его способности мыслить, и он выполнял указания режиссера без всяких сомнений.