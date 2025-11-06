Ричмонд
Роберт Паттинсон рассказал, как страдал от жары на съемках третьей «Дюны»

Роберт Паттинсон рассказал о съемках в фильме «Дюна: Часть третья» в условиях изнуряющего зноя
Роберт Паттинсон
Роберт ПаттинсонИсточник: Legion-Media

Роберт Паттинсон рассказал о съемках в фильме «Дюна: Часть третья» Дени Вильнева.

В интервью изданию IndieWire 39-летний актер поведал, что третья часть фантастической франшизы снималась в реальной пустыне, где было очень жарко. Высокая температура, по словам звезды «Сумерек», почти лишила его способности мыслить, и он выполнял указания режиссера без всяких сомнений.

«Это было так расслабляюще, как будто мой мозг из-за жары перестал работать. Ни одна его клетка не функционировала. Я просто слушал Дени: “Пожалуйста, все, что пожелаешь!”», — поделился Паттинсон.

Фильм «Дюна: Часть третья» расскажет о Поле Атрейдесе (Тимоти Шаламе), императоре Галактики. Однажды правитель узнает о заговоре, готовящемся против него. В центре интриг окажется персонаж по имени Скитейл, которого сыграет Роберт Паттинсон.

Мировая премьера третьей «Дюны» назначена на 18 декабря 2026 года.