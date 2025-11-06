«Когда-то мне от Сарика поступило предложение сыграть подражателя Чикатило. Я, естественно, не смог для себя маньяка оправдать и отказался. Конечно, это была роль, которая могла бы раскрыть меня, как актера, с другой стороны. Но с точки зрения контекста, который я буду нести с экрана, я отказался от проекта, хотя он казался мне очень интересным. Во мне есть какие-то принципы, во мне заложены ценности, которые важнее профессии. Они определяют то, что ты несешь как артист зрителю. Я, наверное, слишком серьезно к этому отношусь», — рассказал актер изданию «Страсти».