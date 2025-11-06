Марк Богатырев признался, что однажды отказался от выгодного предложения. Сарик Андреасян предлагал актеру сыграть в своем сериале «Чикатило». Он видел его в роли подражателя маньяка.
Однако звезда «Кухни» не согласился участвовать в проекте. Он отметил, что принципы для него важнее профессии.
«Когда-то мне от Сарика поступило предложение сыграть подражателя Чикатило. Я, естественно, не смог для себя маньяка оправдать и отказался. Конечно, это была роль, которая могла бы раскрыть меня, как актера, с другой стороны. Но с точки зрения контекста, который я буду нести с экрана, я отказался от проекта, хотя он казался мне очень интересным. Во мне есть какие-то принципы, во мне заложены ценности, которые важнее профессии. Они определяют то, что ты несешь как артист зрителю. Я, наверное, слишком серьезно к этому отношусь», — рассказал актер изданию «Страсти».
Он добавил, что вновь откажется, если ему когда-то в будущем предложат подобную роль.
Напомним, Марк Богатырев прославился благодаря сериалу «Кухня», в котором он сыграл молодого повара Максима, приехавшего в Москву, чтобы построить карьеру. Герой учится тонкостям работы во французском ресторане под руководством шеф-повара Виктора Петровича (Дмитрий Назаров).