Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Кухни» объяснил, почему отказался сниматься у Сарика Андреасяна

Марк Богатырев отказался от роли в сериале «Чикатило»
Марк Богатырев на премьере фильма «Ровесник», фото: пресс-служба
Марк Богатырев на премьере фильма «Ровесник», фото: пресс-служба

Марк Богатырев признался, что однажды отказался от выгодного предложения. Сарик Андреасян предлагал актеру сыграть в своем сериале «Чикатило». Он видел его в роли подражателя маньяка.

Однако звезда «Кухни» не согласился участвовать в проекте. Он отметил, что принципы для него важнее профессии.

Сарик Андреасян на премьере фильма «Война и музыка», фото: пресс-служба
Сарик Андреасян на премьере фильма «Война и музыка», фото: пресс-служба

«Когда-то мне от Сарика поступило предложение сыграть подражателя Чикатило. Я, естественно, не смог для себя маньяка оправдать и отказался. Конечно, это была роль, которая могла бы раскрыть меня, как актера, с другой стороны. Но с точки зрения контекста, который я буду нести с экрана, я отказался от проекта, хотя он казался мне очень интересным. Во мне есть какие-то принципы, во мне заложены ценности, которые важнее профессии. Они определяют то, что ты несешь как артист зрителю. Я, наверное, слишком серьезно к этому отношусь», — рассказал актер изданию «Страсти».

Марк Богатырев в фильме «Кухня в Париже»
Марк Богатырев в фильме «Кухня в Париже»

Он добавил, что вновь откажется, если ему когда-то в будущем предложат подобную роль.

Напомним, Марк Богатырев прославился благодаря сериалу «Кухня», в котором он сыграл молодого повара Максима, приехавшего в Москву, чтобы построить карьеру. Герой учится тонкостям работы во французском ресторане под руководством шеф-повара Виктора Петровича (Дмитрий Назаров).