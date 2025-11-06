Актриса Александра Бортич призналась, что улетела с сыном из России. Звезда сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она опубликовала фото с отдыха, не раскрывая страну, которую выбрала для отдыха с ребенком.
«Мы добрались до Африки», — отметила артистка.
Знаменитость воспитывает Александра от бизнесмена Евгения Савельева. Мальчик родился в 2020 году, а в мае 2023 года актриса публично заявила в соцсетях, что развелась с отцом ребенка. По словам Бортич, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына, как адекватные люди.
После развода звезда перестала афишировать личную жизнь и не отвечала на слухи о своих предполагаемых романах. Однако в июле 2025 года сама рассекретила отношения с коллегой Давидом Сократяном. Знаменитость поделилась откровенными кадрами со съемки, где они позировали в трусах. Артист не только обнимал Бортич за талию, но также держал ее рукой за обнаженную грудь и ягодицы. По словам звезды, они хотели привлечь к себе внимание, и это удалось.
