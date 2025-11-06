Александра Бортич призналась, что улетела с сыном из России

После развода звезда перестала афишировать личную жизнь и не отвечала на слухи о своих предполагаемых романах. Однако в июле 2025 года сама рассекретила отношения с коллегой Давидом Сократяном. Знаменитость поделилась откровенными кадрами со съемки, где они позировали в трусах. Артист не только обнимал Бортич за талию, но также держал ее рукой за обнаженную грудь и ягодицы. По словам звезды, они хотели привлечь к себе внимание, и это удалось.