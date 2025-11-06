Ричмонд
Джонни Депп и Аль Пачино воссоединились на премьере общего фильма

Актеры представили картину «Моди: Три дня на крыльях безумия»

Джонни Депп и Аль Пачино встретились на премьере фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия». Презентация прошла в театре Гильдии сценаристов в Беверли-Хиллз.

Джонни Депп и Аль ПачиноИсточник: Legion-Media.ru

Актеры надели похожие наряды: черные брючные костюмы и черные рубашки. Свои образы они дополнили солнцезащитными очками с темными линзами. Депп и Пачино, обнявшись, позировали на красной дорожке.

Звезда «Пиратов Карибского моря» стал режиссером фильма, а его друг — одним из продюсеров. Пачино также сыграл в проекте одну из ролей. Картина основана на биографии итальянского художника Амедео Модильяни. Фильм рассказывает о богемном творце, который пытается найти дом для своего искусства.

Джонни Депп и Аль ПачиноИсточник: Legion-Media.ru

«Моди: Три дня на крыльях безумия» — это первая за 27 лет работа Джонни Деппа в качестве режиссера полнометражного художественного фильма. Снять картину ему предложил именно Пачино.

Депп и Пачино познакомились в 1997 году на съемках картины «Донни Браско». Первый сыграл агента ФБР, а второй — босса мафии. Позже актеры появились в киноленте «Джек и Джилл» 2011 года.

Звезды считают себя настоящими друзьями, несмотря на то, что им не так часто удается видеться. Они признавались, что рады снова поработать вместе.

«Он очень креативный, и с ним было весело работать. Это действительно так. Я снова работаю с Джонни, и мы с ним иногда видимся. Он замечательный», — говорил Пачино в интервью журналу People.