Сериал «Все честно», в котором снялись Ким Кардашьян, Наоми Уоттс, Сара Полсон, Ниси Нэш и Гленн Клоуз стартовал с шокирующе низким рейтингом.
На агрегаторе критических рецензий, сайте Rotten Tomatoes, у сериала долгое время был рейтинг 0%. На момент публикации новости эта цифра поднялась до 6 процентов из ста.
Многие критики буквально разгромили юридическую драму, в которой Ким Кардашьян играет главу адвокатской конторы, состоящей только из женщин.
Игру Кардашьян критик Крейг Мэтисон из издания Sydney Morning Herald описал как монотонную и безэмоциональную.
Сам сериал, по мнению критика Лиз Шеннон Миллер из Consequence, похож «на горячечный сон и на взгляд в альтернативную вселенную, населенную существами, которые отдаленно и напоминают людей, но говорят и ведут себя не как люди».
Люси Мэнгэн из Guardian написала: «Я не знала, что телевидение все еще можно сделать настолько плохим».
В центре сериала «Все честно» — адвокат Аллюра Грант (Кардашьян), решившая открыть собственную юридическую фирму, в которой работают исключительно женщины. Вместе с талантливыми коллегами она занимается сложными делами, связанными с разводами. Режиссер сериала — Райан Мерфи, известный по «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений».