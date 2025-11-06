Ричмонд
Критики разгромили сериал с Ким Кардашьян в главной роли

Сериал «Все честно» от создателя «Американской истории ужасов» стартовал с рейтингом 0% на Rotten Tomatoes
Кадр из сериала «Все честно»
Кадр из сериала «Все честно»

Сериал «Все честно», в котором снялись Ким Кардашьян, Наоми Уоттс, Сара Полсон, Ниси Нэш и Гленн Клоуз стартовал с шокирующе низким рейтингом.

На агрегаторе критических рецензий, сайте Rotten Tomatoes, у сериала долгое время был рейтинг 0%. На момент публикации новости эта цифра поднялась до 6 процентов из ста.

Многие критики буквально разгромили юридическую драму, в которой Ким Кардашьян играет главу адвокатской конторы, состоящей только из женщин.

Кадр из сериала «Все честно»
Кадр из сериала «Все честно»

Игру Кардашьян критик Крейг Мэтисон из издания Sydney Morning Herald описал как монотонную и безэмоциональную.

Сам сериал, по мнению критика Лиз Шеннон Миллер из Consequence, похож «на горячечный сон и на взгляд в альтернативную вселенную, населенную существами, которые отдаленно и напоминают людей, но говорят и ведут себя не как люди».

Люси Мэнгэн из Guardian написала: «Я не знала, что телевидение все еще можно сделать настолько плохим».

Кадр из сериала «Все честно»
Кадр из сериала «Все честно»

В центре сериала «Все честно» — адвокат Аллюра Грант (Кардашьян), решившая открыть собственную юридическую фирму, в которой работают исключительно женщины. Вместе с талантливыми коллегами она занимается сложными делами, связанными с разводами. Режиссер сериала — Райан Мерфи, известный по «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений».