Наоми Кэмпбелл вышла в свет в новом имидже

Супермодель Наоми Кэмпбелл посетила премию CFDA Fashion Awards с новой стрижкой

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила премию CFDA Fashion Awards с новым имиджем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наоми Кэмпбелл
Наоми КэмпбеллИсточник: Reuters

55-летняя манекенщица вышла в свет в белом комбинезоне с широкими штанинами, декорированными воланами и бахромой.

При этом звезда продемонстрировала короткую рваную стрижку.

Кроме того, она надела туфли в тон образу и очки с белой оправой и прозрачными стеклами.

В октябре Наоми Кэмпбелл похвасталась фигурой в спортзале. Знаменитость позировала на снимке в графитовом костюме, состоящем из бриджей и топа с глубоким декольте.