47-летняя Летиция Каста в откровенном образе снялась для журнала

Супермодель снялась для журнала Vanity Fair

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста в откровенном образе снялась для французской версии журнала Vanity Fair. Соответствующие фото появилось в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Летиция Каста
Летиция КастаИсточник: Соцсети

47-летняя манекенщица предстала перед фотографом в голубой рубашке и накинутом на одно плечо черном укороченном жакете.

При этом знаменитость отказалась от штанов. Ее образ дополнили массивные серьги удлиненной формы. В то же время стилисты сделали ей небрежную укладку, а визажисты нанесли макияж в нюдовых тонах.

В июне Летиция Каста снялась в откровенном купальнике для модного бренда. 