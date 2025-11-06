Ричмонд
Сидни Суини снялась в откровенном виде для мужского журнала

Актриса поделилась снимками из откровенной фотосессии в соцсети

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенном виде для мужского журнала. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Сидни Суини / фото: соцсети
Сидни Суини / фото: соцсети

28-летнюю звезду популярного телесериала «Эйфория» запечатлели во время съемки на парковке. Знаменитость позировала перед камерой в открытых босоножках, юбке длины миди и топе, отказавшись при этом от бюстгальтера. На размещенных черно-белых фото видно, что одежда была украшена пайетками.

Кроме того, знаменитость поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в укороченной белой футболке и черных трусах, оформленных белой окантовкой. Образ актриса дополнила очками с желтыми линзами и нюдовым макияжем.

В октябре пользователи сети обругали Суини за выход в свет в прозрачном платье без бюстгальтера.