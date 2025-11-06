Питт требовал от Джоли многомиллионную компенсацию, сообщают СМИ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Американский актер Брэд Питт через суд требовал от американской актрисы Анджелины Джоли возмещения ущерба в размере 35 миллионов долларов в рамках разбирательства о французской винодельне Chateau Miraval, сообщает журнал Us Weekly со ссылкой на документы и электронные письма.
В ноябре 2022 года Питт подал в суд на Джоли из-за разногласий касательно французской винодельни Chateau Miraval, которую они приобрели еще в браке. Питт утверждал, что его бывшая жена продала свою долю в компании третьему лицу без его согласия. По его словам, это нарушило их договоренность. Джоли, в свою очередь, отрицала необходимость его одобрения в совершении сделки.
В конце октября 2025 года Питт направил в суд электронную переписку Джоли с ее командой. Он считает, что письма могут помочь ему построить дело против бывшей супруги. Джоли заявила, что в письмах содержались юридические обсуждения, и Питт не имел права их видеть.
«Мы отмечаем, что обременительный характер любого производства — дело рук его самого (Питта) — он предъявляет (Джоли) иск на 35 миллионов долларов возмещения ущерба… ему приходится нести расходы на подготовку документов, которые могут подтвердить или не подтвердить ущерб», — заявил адвокат Джоли.
В судебных документах актер заявил, что его команда предлагала Джоли 55 миллионов долларов за ее долю в Miraval, но она отказалась от переговоров с ним и продала долю компании Stoli. Джоли утверждает, что отказалась из-за требования Питта подписать соглашение о неразглашении, которое не позволяло бы ей обсуждать не только саму продажу, но и их личную жизнь, в частности «распространяться, кроме как в суде, о насилии Питта в отношении Джоли и их детей в попытке связать личную репутацию Питта с бизнесом Miraval».
Знаменитости заключили официальный брак в 2014 году, а в 2016 году впервые сообщили о решении развестись. У пары остались пятеро общих детей.