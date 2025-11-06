Ричмонд
Елизавета Боярская играет мошенницу в сериале «Царь ночи»: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок исторического сериала «Царь ночи» с Елизаветой Боярской в роли обворожительной авантюристки
Кадр из сериала «Царь ночи»
Кадр из сериала «Царь ночи»

Опубликованы кадры со съемок исторического сериала «Царь ночи» с Елизаветой Боярской и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях.

События сериала разворачиваются в России начала XX века, когда в стране образовался политический кризис и власть императора Николая II ослабла. Народный целитель Яков (Алексей Ярмущик) и его сестра Софья (Алиса Рейфер) оказываются в центре политических интриг.

Елизавета Боярская на съемках сериала «Царь ночи»
Елизавета Боярская на съемках сериала «Царь ночи»

Вдохновитель заговора, Алексей Раздорский (Максим Митяшин), использует в своих целях брата и сестру, а также мошенницу и авантюристку Адель Ля Мот (Боярская). По указке Раздорского, Адель должна втереться в доверие к его начальнику, крупному чиновнику Еремееву (Вдовиченков).

Елизавета Боярская на съемках сериала «Царь ночи»
Елизавета Боярская на съемках сериала «Царь ночи»
Елизавета Боярская на съемках сериала «Царь ночи»
Елизавета Боярская на съемках сериала «Царь ночи»

По словам Елизаветы Боярской, сериал расскажет не только о падении империи, но и о миллионах маленьких миров и судеб, которые были затронуты этим событием.

Восьмисерийный фильм также покажет Петербург начала XX века через призму уличных банд.

«Если вам нравятся такие проекты, как “Острые козырьки” и “Распутин”, то “Царь ночи” точно придется вам по вкусу», — добавила актриса.

Режиссером проекта выступает Дмитрий Месхиев.

Первый эпизод сериала «Царь ночи» выйдет на платформе Premier 6 ноября.