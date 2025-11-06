Опубликованы кадры со съемок исторического сериала «Царь ночи» с Елизаветой Боярской и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях.
События сериала разворачиваются в России начала XX века, когда в стране образовался политический кризис и власть императора Николая II ослабла. Народный целитель Яков (Алексей Ярмущик) и его сестра Софья (Алиса Рейфер) оказываются в центре политических интриг.
Вдохновитель заговора, Алексей Раздорский (Максим Митяшин), использует в своих целях брата и сестру, а также мошенницу и авантюристку Адель Ля Мот (Боярская). По указке Раздорского, Адель должна втереться в доверие к его начальнику, крупному чиновнику Еремееву (Вдовиченков).
По словам Елизаветы Боярской, сериал расскажет не только о падении империи, но и о миллионах маленьких миров и судеб, которые были затронуты этим событием.
Восьмисерийный фильм также покажет Петербург начала XX века через призму уличных банд.
«Если вам нравятся такие проекты, как “Острые козырьки” и “Распутин”, то “Царь ночи” точно придется вам по вкусу», — добавила актриса.
Режиссером проекта выступает Дмитрий Месхиев.
Первый эпизод сериала «Царь ночи» выйдет на платформе Premier 6 ноября.