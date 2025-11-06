Шайло Джоли впервые за долгое время попала в объективы папарацци. Они засняли ее во время прогулки на улице в Лос-Анджелесе. Фотографы подловили девушку возле выхода из танцевальной студии, в которой занимается 19-летняя Джоли.
Наследница Анджелины Джоли и Брэда Питта была одета в ярко-красное худи с капюшоном, широкие синие джинсы и кроссовки. На плече она несла спортивную сумку.
Напомним, Шайло родилась в союзе Анджелины Джоли и Брэда Питта. В 2024 году Шайло в день своего 18-летия подала прошение о замене двойной фамилии. В августе того же года эта просьба была удовлетворена, теперь она носит только фамилию матери.
В апреле 2025-го дочь звезды сменила имидж после того, как несколько лет назад коротко постриглась. Теперь она решила отрастить волосы. В сентябре девушка вышла на публику в Нью-Йорке с обновленной стрижкой и цветом волос — холодным блондом. Недавно Шайло съехала от матери в съемный дом.
