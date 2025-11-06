Ричмонд
19-летнюю дочь Анджелины Джоли впервые за долгое время засняли на прогулке

Шайло Джоли заметили на улице в Лос-Анджелесе

Шайло Джоли впервые за долгое время попала в объективы папарацци. Они засняли ее во время прогулки на улице в Лос-Анджелесе. Фотографы подловили девушку возле выхода из танцевальной студии, в которой занимается 19-летняя Джоли.

Шайло Джоли
Шайло ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Наследница Анджелины Джоли и Брэда Питта была одета в ярко-красное худи с капюшоном, широкие синие джинсы и кроссовки. На плече она несла спортивную сумку.

Напомним, Шайло родилась в союзе Анджелины Джоли и Брэда Питта. В 2024 году Шайло в день своего 18-летия подала прошение о замене двойной фамилии. В августе того же года эта просьба была удовлетворена, теперь она носит только фамилию матери.

В апреле 2025-го дочь звезды сменила имидж после того, как несколько лет назад коротко постриглась. Теперь она решила отрастить волосы. В сентябре девушка вышла на публику в Нью-Йорке с обновленной стрижкой и цветом волос — холодным блондом. Недавно Шайло съехала от матери в съемный дом.

Ранее Шайло Джоли сняли с пирсингом на лице после смены имиджа.