Председатель комиссии ОП пригласил Анджелину Джоли посетить новые регионы РФ

Владимир Рогов пообещал встретить актрису в Запорожской области
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов пригласил голливудскую звезду Анджелину Джоли которая побывала на территории подконтрольного Киеву Херсона, посетить новые регионы РФ.

«Я бы на месте Анджелины Джоли побыстрее перешел в освобожденную часть новых субъектов. Например, мою родную Запорожскую область, где мы ее встретим», — заявил он в интервью с aif.ru.

Ранее стало известно, что Джоли посетила подконтрольный Киеву Херсон. По словам продюсера Леонида Дзюника, гонорар актрисы за поездку на Украину мог составить порядка 20 миллионов долларов.