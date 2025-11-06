Ричмонд
Дочь Прилучного трогательно поздравила его с днем рождения: «Тысячу раз люблю»

Мия Прилучная в честь дня рождения отца показала архивные кадры с ним

Мия Прилучная в личном блоге опубликовала видео, в котором собрала архивные снимки со своим отцом, актером Павлом Прилучным. На фото школьница была запечатлена с родителем в разные периоды своей жизни.

Павел Прилучный со старшими детьми, фото: соцсети
Павел Прилучный со старшими детьми, фото: соцсети
Павел Прилучный со старшими детьми, фото: соцсети
Павел Прилучный со старшими детьми, фото: соцсети

Также на некоторых кадрах она позировала не только с отцом, но и со страшим братом Тимофеем и младшим Микаэлем. Девятилетняя девочка таким образом поздравила отца с днем рождения — 5 ноября актеру исполнилось 38 лет.

«С днем рождения, папочка», — написала Мия.

На видео она наложила песню Ульяны Мамушкиной «Соленое счастье» со словами: «Тысячу раз люблю! Тысячу тысяч раз люблю! Отраженье в твоих глазах — это то, что словами не сказать».

Павел Прилучный с дочерью, фото: соцсети
Павел Прилучный с дочерью, фото: соцсети
Павел Прилучный с дочерью, фото: соцсети
Павел Прилучный с дочерью, фото: соцсети

Мия родилась в первом браке Павла Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце. Также у звезд есть 12-летний сын Тимофей. В 2020 году актеры расстались. У бывших супругов непростые отношения после разрыва — они до сих пор решают вопросы в суде по алиментам и опеке над детьми.

В 2022-м Прилучный женился во второй раз — его женой стала актриса Зепюр Брутян. Спустя год у пары родился сын Микаэль.

Ранее жена Прилучного трогательно поздравила его с днем рождения. Актриса призналась, что благодарна судьбе за такого мужа. Накануне она также показала, как они соскучились по русской кухне после отдыха в Турции. 