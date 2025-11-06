Мия родилась в первом браке Павла Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце. Также у звезд есть 12-летний сын Тимофей. В 2020 году актеры расстались. У бывших супругов непростые отношения после разрыва — они до сих пор решают вопросы в суде по алиментам и опеке над детьми.