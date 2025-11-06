Есть мнение, что значение nouvelle vague сильно переоценено. Говорят, это была «революция операторов», которые получили в свое распоряжение ручные кинокамеры и тут же изобрели новый, да еще и очень недорогой киноязык. Рауль Кутар, так же как его советский коллега Сергей Урусевский, придумал множество новых операторских решений, актуальных и доныне (даже переход на цифру был менее значим для этой профессии). Но никто не снимает про операторов. Всем нужны звезды — режиссер и актеры. Это нормально, однако трактовка образа Кутара выглядит сомнительной. Мы видим скорее какого-то увальня, который не очень понимает, куда попал. Но делает свое дело. Далеко не всем имя Кутара знакомо так же, как Бельмондо, но это оператор, перевернувший представление о возможностях профессии, снявший несколько культовых лент и даже получивший номинацию на «Оскар» как режиссер.