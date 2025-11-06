Ричмонд
Ваню Дмитриенко и Анну Пересильд заметили вместе на отдыхе на Шри-Ланке

Влюбленные вдвоем проводят время на острове
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Певец Ваня Дмитриенко улетел в короткий отпуск на Шри-Ланку, чтобы набраться сил перед своими сольными концертами в России, сообщает Life.ru. Компанию в поездке ему составила актриса Анна Пересильд, недавно пара перестала скрывать свои отношения. Поклонники застали влюбленных во время сафари, те не стали убегать от внимания, а помахали в ответ.

Дмитриенко в соцсети показал серию снимков с курорта. Вместе с Пересильд он заселился в одну из вилл на берегу моря. На территории есть собственный бассейн, а также прекрасный парк. Кроме того, музыкант показал фото с прогуливающимся павлином. Когда Пересильд в комментариях спросила: «Это кто тут такой красивый?» Певец пошутил: «Это павлин».

«К стадионам готов», — подписал фотографии с отдыха Дмитриенко, намекая, что полностью восстановил силы и ждет концертов.

Ранее Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые откровенно рассказали о начале своих отношений. Оказалось, что поначалу 16-летняя актриса скептически относилась к знакам внимания 20-летнего певца. Дмитриенко предпринял несколько попыток привлечь ее внимание, но получил твердый отказ. Переломный момент произошел во время совместной работы над музыкальным клипом. Артисты признаются, что их роман стал не только личной историей любви, но и мощным творческим тандемом.