Ваню Дмитриенко и Анну Пересильд заметили вместе на отдыхе на Шри-Ланке

Дмитриенко в соцсети показал серию снимков с курорта. Вместе с Пересильд он заселился в одну из вилл на берегу моря. На территории есть собственный бассейн, а также прекрасный парк. Кроме того, музыкант показал фото с прогуливающимся павлином. Когда Пересильд в комментариях спросила: «Это кто тут такой красивый?» Певец пошутил: «Это павлин».