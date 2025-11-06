В третьем сезоне сериала «Фишер», получившем название «После Фишера. Инквизитор» одну из главных ролей сыграет Александр Петров.
Актер преобразится в следователя по фамилии Терехов. Также в продолжении детективного сериала появятся Юлия Снигирь и Полина Гухман.
События третьей части мрачного детективного сериала разворачиваются в маленьком алтайском городке. На границе с тайгой находят мертвое тело дочери местного чиновника. За дело берется следователь Белова (Снигирь) и приехавший из Барнаула Терехов (Петров). Детективы связывают это убийство с преступлениями знаменитого барнаульского маньяка. Все ниточки приводят их к выросшей в лесу молчаливой девушке.
«Я рад и горд быть частью вселенной “Фишера”, — поделился Александр Петров. — Мне всегда нравились такие детективные сериалы. Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее. Это и есть одна из задач профессии».
Генеральными продюсерами проекта являются Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, а режиссером выступает Ольга Френкель.
Премьера сериала «После Фишера. Инквизитор» состоится в онлайн-кинотеатре Wink в 2026 году.