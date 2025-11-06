«Я рад и горд быть частью вселенной “Фишера”, — поделился Александр Петров. — Мне всегда нравились такие детективные сериалы. Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее. Это и есть одна из задач профессии».