Александр Петров и Юлия Снигирь ищут маньяка в продолжении «Фишера»: первые кадры

Смотрите новые кадры со съемок третьего сезона нашумевшего детективного сериала, получившего название «После Фишера. Инквизитор»
Юлия Снигирь, Александр Петров и Полина Гухман на съемках третьего сезона сериала «Фишер»
Юлия Снигирь, Александр Петров и Полина Гухман на съемках третьего сезона сериала «Фишер»

В третьем сезоне сериала «Фишер», получившем название «После Фишера. Инквизитор» одну из главных ролей сыграет Александр Петров.

Актер преобразится в следователя по фамилии Терехов. Также в продолжении детективного сериала появятся Юлия Снигирь и Полина Гухман.

Александр Петров на съемках третьего сезона сериала «Фишер»
Александр Петров на съемках третьего сезона сериала «Фишер»

События третьей части мрачного детективного сериала разворачиваются в маленьком алтайском городке. На границе с тайгой находят мертвое тело дочери местного чиновника. За дело берется следователь Белова (Снигирь) и приехавший из Барнаула Терехов (Петров). Детективы связывают это убийство с преступлениями знаменитого барнаульского маньяка. Все ниточки приводят их к выросшей в лесу молчаливой девушке.

Юлия Снигирь и Александр Петров на съемках третьего сезона сериала «Фишер»
Юлия Снигирь и Александр Петров на съемках третьего сезона сериала «Фишер»

«Я рад и горд быть частью вселенной “Фишера”, — поделился Александр Петров. — Мне всегда нравились такие детективные сериалы. Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее. Это и есть одна из задач профессии».

Александр Петров на съемках третьего сезона сериала «Фишер»
Александр Петров на съемках третьего сезона сериала «Фишер»
Полина Гухман на съемках третьего сезона сериала «Фишер»
Полина Гухман на съемках третьего сезона сериала «Фишер»

Генеральными продюсерами проекта являются Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, а режиссером выступает Ольга Френкель.

Премьера сериала «После Фишера. Инквизитор» состоится в онлайн-кинотеатре Wink в 2026 году.