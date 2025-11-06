Британский актер Джонатан Бейли, известный по сериалу «Бриджертоны», был назван журналом People самым сексуальным мужчиной 2025 года. Портал Life.ru попросил искусственный интеллект оценить обоснованность этого выбора.
По мнению ИИ, Бейли сочетает привлекательную внешность, профессиональную актуальность и социальную значимость. Однако титул «самого сексуального мужчины» — не объективная награда, а, скорее всего, культурный маркер.
Фигура Джонатана Бейли отражает «новую норму привлекательности»: вместо традиционного мачо и альфа-самца — перед нами эмоциональный, открытый и интеллигентный представитель молодого поколения актеров.
ИИ предложил альтернативных кандидатов, которые могли получить звание «самого сексуального мужчины», если бы издание ориентировалось на голливудский мейнстрим.
В списке названных системой актеров оказались воплощающий романтическую маскулинность Тимоти Шаламе, звезда сериала «Одни из нас» и «Материалистки» Педро Паскаль, переживающий взлет после роли Кена в «Барби» Райан Гослинг, а также Глен Пауэлл, Джейк Джилленхол и Остин Батлер. Все эти актеры, по версии ИИ, идеально соответствуют параметрам журнала People.