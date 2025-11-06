Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

ИИ оценил выбор самого сексуального мужчины 2025 года и предложил свои варианты

По версии искусственного интеллекта, титул мог достаться другим актерам
Джонатан Бейли
Джонатан БейлиИсточник: Legion-Media.ru

Британский актер Джонатан Бейли, известный по сериалу «Бриджертоны», был назван журналом People самым сексуальным мужчиной 2025 года. Портал Life.ru попросил искусственный интеллект оценить обоснованность этого выбора.

По мнению ИИ, Бейли сочетает привлекательную внешность, профессиональную актуальность и социальную значимость. Однако титул «самого сексуального мужчины» — не объективная награда, а, скорее всего, культурный маркер.

Фигура Джонатана Бейли отражает «новую норму привлекательности»: вместо традиционного мачо и альфа-самца — перед нами эмоциональный, открытый и интеллигентный представитель молодого поколения актеров.

Педро Паскаль в сериале «Одни из нас»
Педро Паскаль в сериале «Одни из нас»

ИИ предложил альтернативных кандидатов, которые могли получить звание «самого сексуального мужчины», если бы издание ориентировалось на голливудский мейнстрим.

Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

В списке названных системой актеров оказались воплощающий романтическую маскулинность Тимоти Шаламе, звезда сериала «Одни из нас» и «Материалистки» Педро Паскаль, переживающий взлет после роли Кена в «Барби» Райан Гослинг, а также Глен Пауэлл, Джейк Джилленхол и Остин Батлер. Все эти актеры, по версии ИИ, идеально соответствуют параметрам журнала People.