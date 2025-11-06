Ричмонд
Чем закончился 2-й сезон сериала «Лихие»: итоги финальной серии

Второй сезон криминальной истории семьи егеря Павла Лиховцева завершился. Рассказываем о событиях финальных серий
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Лихие. Глава вторая
Кадр из сериала «Лихие. Глава вторая»

В сериале «Лихие. Глава вторая» режиссера Юрия Быкова зрители вновь увидят суровый мир семьи Лиховцевых. Ключевая сюжетная линия строится вокруг бывшего егеря Павла Лиховцева, который в начале 90‑х годов вынужден перевезти семью из тайги в Хабаровск и погрузиться в криминальную жизнь сначала как водитель, затем как участник ОПГ. Старший сын Павла — Евгений — в подростковом возрасте стал напарником отца и свидетелем его преступлений. 

Во втором сезоне география проекта расширилась: отец и сын отправились в Москву для встречи с криминальным авторитетом Тунгусом. В это время их семья переживала тяжелые и во многом трагические события. 

В статье мы расскажем о том, чем закончился второй сезон сериала «Лихие»: что произошло в последней серии, как разрешились ключевые сюжетные линии и что стало с главными героями. Далее мы разберем, как сложилась судьба персонажей, и обсудим, есть ли шансы на продолжение сериала.

Итоги финальной серии 2-го сезона сериала «Лихие»

Финальная серия второго сезона начинается с ужасающей трагедии: в кафе «Чародейка» происходит пожар, в котором погибают дети. Это событие стало поворотным моментом для всей криминальной сети Хабаровска — власти начали массовое преследование банды «Общак».

Лидер группировки Джем оказался в тюрьме, где внезапно умер от сердечного приступа. Власть перехватил Слон, однако хабаровский авторитет Краб отказался подчиняться ему. Их противостояние переросло в жестокую войну. После неудачного покушения, организованного Крабом, Слон ответил, публично разоблачив конкурента перед криминальной элитой. В результате Краб был вынужден сотрудничать со следствием, что привело к череде арестов. Суд вынес суровые приговоры: Павел Лиховцев получил пожизненное заключение, а его сын — 25 лет колонии.

Параллельно развивается сюжетная линия, в которой действие происходит в наши дни. Женя выходит из тюрьмы, похищает сына и скрывается с ним в глухой тайге. К нему присоединяется отец, который внешне помогал правоохранителям, но на самом деле готовил побег. В кульминационный момент Женя, желая защитить ребенка от своей судьбы, отпустил его. Сразу после этого оба беглеца — Женя и его отец — погибли.

Важное значение в сериале имел эпилог, где режиссер показал, насколько трагично сложилась судьба реальных прототипов персонажей. Так, наемный киллер Павел Демин (персонаж в сериале — Павел Лиховцев) скончался в тюремной камере. Его сын в реальной жизни выжил, так как попал под программу защиты свидетелей. История, которую он рассказал, легла в основу сериала. 

Как сложилась судьба героев

Финал второго сезона показал, насколько жестокими были лихие 90-е. Каждый герой получил по заслугам — их сюжетные линии оборвались самым трагическим образом. Рассмотрим, как сложилась судьба ключевых персонажей в финале. 

Павел Лиховцев

Артем Быстров в роли Павла Лиховцева и Евгений Ткачук в роли Жени в сериале Лихие. Глава вторая
Артем Быстров в роли Павла Лиховцева и Евгений Ткачук в роли Жени в сериале «Лихие. Глава вторая»

В прошлом — егерь, а затем один из заметных участников криминальной структуры. Во втором сезоне Павла (его играет Артем Быстров) арестовали в ходе масштабной зачистки «Общака». Суд приговорил его к пожизненному сроку. В эпизодах, показывающих наши дни, Павел появился как беглец, который помог сыну скрыться и одновременно ввел в заблуждение правоохранителей. Однако попытка спасти семью закончилась гибелью обоих Лиховцевых.

Евгений Лиховцев

Артем Быстров в роли Павла Лиховцева и Евгений Ткачук в роли Жени в сериале Лихие. Глава вторая
Артем Быстров в роли Павла Лиховцева и Евгений Ткачук в роли Жени в сериале «Лихие. Глава вторая»

Женя (в зрелом возрасте его сыграл Евгений Ткачук) получил 25 лет колонии за участие в преступлениях группировки. В эпизодах, показывающих наши дни, он вышел на свободу, забрал сына и пытался скрыться в тайге. Осознавая, что повторяет путь отца и не хочет втягивать ребенка в темную семейную историю, он отпустил мальчика. Это стало его последним решением — Женя погиб почти сразу после этого.

Джем

Артур Иванов в роли Джема в сериале Лихие. Глава вторая
Артур Иванов в роли Джема в сериале «Лихие. Глава вторая»

Лидер «Общака» Джем (Артур Иванов) пережил только начало расследования: его арестовали, после чего он внезапно умер в тюрьме от остановки сердца. Его смерть запустила новую борьбу за власть внутри криминальной структуры.

Слон

Кирилл Полухин в роли Слона в сериале Лихие. Глава вторая
Кирилл Полухин в роли Слона в сериале «Лихие. Глава вторая»

После гибели Джема Слон (Кирилл Полухин) стал лидером группировки. Он жестко пресек попытку Краба перехватить контроль над ОПГ. Судьба Слона в финале открыта, но именно он стал ключевым триггером краха «Общака».

Краб

Александр Голубев в роли Краба в сериале Лихие. Глава вторая
Александр Голубев в роли Краба в сериале «Лихие. Глава вторая»

Сначала бросил вызов Слону, организовав на того неудачное покушение. После ответного удара и разоблачения Краб (Александр Голубев) потерял позиции и, спасая себя, начал сотрудничать со следствием. Его признания приводят к массовым задержаниям, в том числе к аресту Лиховцевых.

Будет ли продолжение сериала «Лихие»

Третий сезон «Лихих» не планируется. Режиссер Юрий Быков подчеркивал, что история завершена и не предусматривает продолжения. По его словам, проект изначально задумывался как история из двух частей — о поколении, сформировавшемся в 90-е, и о людях, чья жизнь пришлась на слом эпох. Второй сезон стал логическим финалом, в котором герои получают не желаемое, а заслуженное. Быков отметил, что не стал расширять или продлевать историю, чтобы сохранить ее правдивость и цельность.