Анджелину Джоли в Херсоне сопровождали три автомобиля и десять телохранителей

Голливудская звезда Анджелина Джоли добиралась до Херсона на бронированном автомобиле, в кортеже вряд ли было больше трех машин, охрана была вооружена. Об этом aif.ru сообщил профессиональный телохранитель Алексей Фонарев.
«Скорее всего, было два-три автомобиля. Большим кортежем ездить неудобно. В первой машине — три человека охраны, во второй — один охраняемый, его пиар-менеджеры или переводчики, и, скорее всего, один личный охранник и один сопровождающий с Украины, но чужого охранника в машине может и не быть. И в третьем автомобиле еще три-четыре человека охраны. В общей сложности может быть до десяти охранников, потому что четыре автомобиля — это уже слишком много», — пояснил Фонарев.
Также он отметил, что большое количество автомобилей в кортеже усложняет логистику, больше четырех машин с охраной используют только для массовых мероприятий.
Телохранитель добавил, что утверждения издания Politico о том, что Джоли приехала на Украину, не уведомив местные власти, являются бредом. Совершить такую поездку в тайне невозможно, Киев явно согласовывал весь маршрут и продумывал, где для голливудской звезды будет более безопасно.
«Представьте, накрыл бы ее ракетный удар. Военным это не надо, американцам геморрой. Из США по каким-то каналам могли предупредить, что готовится визит Джоли. Не бывает все как в кино, без согласования такие визиты невозможны», — резюмировал Фонарев.
Анджелина Джоли приехала в Херсон 4 ноября. Politico пишет, что актриса якобы не уведомила власти Украины о своем визите и перешла украинскую границу пешком. По данным украинских СМИ, Джоли приехала в Херсон в рамках благотворительной программы и побывала в нескольких медицинских учреждениях.
Это второй визит голливудской звезды на Украину с начала СВО. В 2022 году она посещала Львов.
