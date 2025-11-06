Звезда сериала «Солдаты» снял свою молодую возлюбленную в бикини

Пара рассекретила свои отношения летом 2022 года. По словам Жидкова, 17-летняя разница в возрасте их никогда не смущала. Чередниченко легко смогла найти общий язык с детьми актера от предыдущих браков. В сети многие раскритиковали актера за очередной «мимолетный роман», но он не обращает внимания на подобные комментарии, как и его возлюбленная. Жидков верит, что они создадут крепкую семью, поскольку им легко и комфортно вместе.