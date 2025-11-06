Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гендальфа в спин-оффе «Властелина колец»

В июне 2024 года МакКеллен упал со сцены во время театрального представления в Лондоне, после чего возникли опасения по поводу того, сможет ли он продолжить актерскую карьеру. Тогда он сообщил, что до конца года будет восстанавливаться, однако надеется на участие в новых проектах в будущем.