Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гендальфа в спин-оффе «Властелина колец»

По словам актера, работа на съемочной площадке дается ему легче, чем театральные постановки
Иэн МакКеллен
Иэн МакКелленИсточник: Legion-Media.ru

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Британский актер Иэн МакКеллен подтвердил, что исполнит роль волшебника Гендальфа в спин-оффе всемирно известной серии по мотивам книг Джона Толкина «Властелин колец: Охота за Голлумом» (Lord of the Rings: The Hunt for Gollum).

«В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и снова исполнить роль Гендальфа. Я не намерен сбавлять обороты», — сказал он в интервью газете The Daily Mirror. По словам 86-летнего актера, работа на съемочной площадке дается ему легче, чем театральные постановки.

В июне 2024 года МакКеллен упал со сцены во время театрального представления в Лондоне, после чего возникли опасения по поводу того, сможет ли он продолжить актерскую карьеру. Тогда он сообщил, что до конца года будет восстанавливаться, однако надеется на участие в новых проектах в будущем.

В августе МакКеллен, выступая на лондонском фестивале For The Love of Fantasy, намекнул, что вернется к исполнению роли Гендальфа в спин-оффе режиссера Энди Серкиса. Тогда он сказал, что раскроет «два секрета об актерском составе: там будут персонажи по имени Фродо и Гендальф», дав понять, что актер Элайджа Вуд, известный по роли хоббита Фродо Бэггинса, вероятно, также появится на экране.

Иэн МакКеллен в фильме «Властелина колец»
Иэн МакКеллен в фильме «Властелина колец»

МакКеллен является лауреатом премии «Золотой глобус», полученной им за роль последнего русского царя Николая II (1868−1918) в американском телефильме «Распутин» (Rasputin: Dark Servant of Destiny, 1996). Он дважды выдвигался на премию «Оскар» — за роль Гендальфа в фильме «Властелин колец: Братство кольца» (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001) и голливудского режиссера Джеймса Уэйла в картине «Боги и монстры» (God and Monsters, 1998).

Маккеллен является лауреатом семи британских театральных премий Лоренса Оливье и американской «Тони». В 1991 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II (1926−2022) за заслуги в области театрального искусства.