Звезда «Кадетства» отпраздновала 50-летие в красном мини-платье и короне

Актриса Елена Захарова отпраздновала 50-летие в красном мини-платье с глубоким декольте, дополнив образ короной. Звезда сериала «Кадетство» поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с торжества.
«Немного хроники с дня рождения. Я так сильно волновалась, но получился прекрасный праздник», — отметила артистка.
Знаменитость недавно призналась, что уже несколько лет не может избавиться от лишних килограммов. По словам Захаровой, она убрала из рациона вредную еду, но это не решило проблему. Актриса не комплексует по этому поводу и довольна тем, как «сохранилась» в 50 лет.
