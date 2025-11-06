Путин поздравил Аллу Сурикову с 85-летием

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Аллу Сурикову с 85-летним юбилеем.
«Кинематограф — это, безусловно, ваша судьба. Благодаря потрясающе яркому таланту и постоянному творческому поиску вы состоялись как замечательный режиссер, сценарист, продюсер. По праву входите в число выдающихся деятелей российской культуры, чьи произведения, отличающиеся тонким юмором и увлекательным сюжетом, пользуются любовью и признанием зрителей», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Путин пожелал Суриковой здоровья и всего самого доброго.
Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. Режиссер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств РФ (1992), народная артистка РФ (2000). Поставила фильмы «Человек с бульвара Капуцинов», «Московские каникулы», «Хочу в тюрьму» и др.