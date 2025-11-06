Ричмонд
Уникальная красота Голливуда: актрисы, которые доказали, что нестандартная внешность — их сила

Голливуд долго навязывал всем свои стандарты красоты: идеальные черты лица, безупречная улыбка, безупречные формы. Но истинный талант и харизма не укладываются в шаблоны
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Мэрил Стрип
Мэрил СтрипИсточник: Legion-Media

Когда в мире кино все решали внешние данные, они делали ставку на внутренний мир. Их лица запоминаются с первого взгляда, их роли невозможно перепутать, а обаяние не нуждается в фильтрах. Сегодня эти пять актрис — символы новой эстетики Голливуда, где индивидуальность важнее глянца.

Тильда Суинтон: человек вне времени

Тильда Суинтон
Тильда СуинтонИсточник: Legion-Media.ru

О ней говорят, что она будто из другого мира. Тильда Суинтон всегда стояла особняком не только в Голливуде, но и в кино вообще. Ее внешность сочетает ангельскую хрупкость и почти инопланетную отстраненность: светлая кожа, острые черты лица, пронизывающий взгляд.

Она никогда не пыталась вписаться в привычные рамки женственности. Наоборот, Суинтон всегда подчеркивала свою андрогинность, играя роли существ вне пола и возраста. Актриса сознательно выбирает необычные проекты — от философской фантастики «Выживут только любовники» до блокбастеров вроде «Доктора Стрэнджа». 

Гленн Клоуз: сила характера

Гленн Клоуз
Гленн КлоузИсточник: Legion-Media

Было бы сложно назвать Гленн Клоуз типичной голливудской красавицей. На протяжении карьеры актриса ломала стереотипы. Она могла быть безжалостной манипуляторшей («Опасные связи»), холодной убийцей («Роковое влечение») и одновременно уязвимой женщиной, борющейся за место в мире мужчин («Жена»).

Клоуз не строила карьеру на внешности. Она выстраивала характеры, которые зритель помнит годами. Восемь номинаций на «Оскар» — прямое тому доказательство. 

Шарлотта Генсбур: хрупкость с острым краем

Шарлотта Генсбур с матерью Джейн Биркин
Шарлотта Генсбур с матерью Джейн БиркинИсточник: Legion-Media.ru

Французская актриса и певица Шарлотта Генсбур унаследовала от своих родителей — Джейн Биркин и Сержа Генсбура — неповторимое сочетание уязвимости и дерзости. Ее внешность далека от голливудских стандартов: тонкие черты лица, небрежные волосы, едва заметный макияж. Но в этой простоте — магнетизм, который не отпускает.

Генсбур часто выбирает сложные, эмоционально насыщенные роли. Ее героини страдают, сражаются, сгорают, как в фильмах Ларса фон Триера «Антихрист» или «Нимфоманка». Она умеет быть естественной до предела — без гламура, без позы, без страха показаться некрасивой.

Мэрил Стрип: красота интеллекта

Мэрил Стрип
Мэрил СтрипИсточник: Legion-Media.ru

Живой легенде, обладательнице трех «Оскаров» Мэрил Стрип в начале карьеры говорили, что она «слишком некрасивая для кино». Один из режиссеров прямо заявил, что не видит ее на экране. Это только подогрело ее решимость добиться успеха.

Стрип доказала, что талант сильнее стандартов. Ее сила — в выражении лица, в голосе, в умении проживать жизнь своих героинь. Она может быть как утонченной дамой («Женщина французского лейтенанта»), так и харизматичной властной фигурой («Дьявол носит Prada»). Каждая ее роль — это новая грань человеческой природы. Стрип не боится возрастных изменений, морщин, естественности.

Кристен Стюарт: бунтарка с выразительным лицом

Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Когда Кристен Стюарт появилась в «Сумерках», ее тут же назвали неформатной звездой: слишком замкнутая, слишком задумчивая, слишком настоящая. Но именно это и сделало ее популярной. После громкого успеха франшизы она не стала играть типичных героинь. Вместо этого актриса выбрала независимое кино и авторские проекты: «Персональный покупатель», «Светская жизнь», «Спенсер». Последний принес ей номинацию на «Оскар» за тонкое перевоплощение в принцессу Диану. 

Стюарт не боится экспериментировать ни с ролями, ни с образом. Она часто появляется без макияжа, с короткими волосами, в мужских костюмах.