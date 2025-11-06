Когда Кристен Стюарт появилась в «Сумерках», ее тут же назвали неформатной звездой: слишком замкнутая, слишком задумчивая, слишком настоящая. Но именно это и сделало ее популярной. После громкого успеха франшизы она не стала играть типичных героинь. Вместо этого актриса выбрала независимое кино и авторские проекты: «Персональный покупатель», «Светская жизнь», «Спенсер». Последний принес ей номинацию на «Оскар» за тонкое перевоплощение в принцессу Диану.