Жена Прилучного трогательно поздравила его с 38-летием: «Люблю тебя бесконечно»

Зепюр Прилучная-Брутян призналась, что благодарна судьбе за такого мужа

Зепюр Прилучная-Брутян показала новое фото со своим мужем Павлом Прилучным. Супруги надели контрастные наряды: актер облачился в черный костюм и рубашку, а его жена — в мини-платье молочного оттенка.

Павел Прилучный с женой, фото: соцсети
Павел Прилучный с женой, фото: соцсети

29-летняя актриса обратилась к мужу в его день рождения — 5 ноября звезде «Мажора» исполнилось 38 лет.

«Я благодарна судьбе за то, что рядом со мной именно ты! Мой самый надежный, сильный и родной человек. Пусть у тебя будет столько счастья, сколько улыбок ты вызываешь у меня! С днем рождения, моя жизнь. Люблю тебя бесконечно!» — написала Прилучная-Брутян.

Она также рассказала, что в свой праздник Прилучный первым делом пошел в зал и ее взял с собой. Актер объяснил, что решил тренироваться, чтобы быть сильным, смелым и красивым. Его жена отметила, что он и так красив.

Павел Прилучный, фото: соцсети
Павел Прилучный, фото: соцсети

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян стали мужем и женой в мае 2022-го. Спустя год у пары родился сын Микаэль. У актера также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия от первой жены Агаты Муцениеце.

Недавно Прилучный вместе с женой и двухлетним сыном проводил время в Турции. Накануне семья вернулась домой и показала, как соскучилась по русской кухне. 