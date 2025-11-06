Зепюр Прилучная-Брутян показала новое фото со своим мужем Павлом Прилучным. Супруги надели контрастные наряды: актер облачился в черный костюм и рубашку, а его жена — в мини-платье молочного оттенка.
29-летняя актриса обратилась к мужу в его день рождения — 5 ноября звезде «Мажора» исполнилось 38 лет.
«Я благодарна судьбе за то, что рядом со мной именно ты! Мой самый надежный, сильный и родной человек. Пусть у тебя будет столько счастья, сколько улыбок ты вызываешь у меня! С днем рождения, моя жизнь. Люблю тебя бесконечно!» — написала Прилучная-Брутян.
Она также рассказала, что в свой праздник Прилучный первым делом пошел в зал и ее взял с собой. Актер объяснил, что решил тренироваться, чтобы быть сильным, смелым и красивым. Его жена отметила, что он и так красив.
Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян стали мужем и женой в мае 2022-го. Спустя год у пары родился сын Микаэль. У актера также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия от первой жены Агаты Муцениеце.
Недавно Прилучный вместе с женой и двухлетним сыном проводил время в Турции. Накануне семья вернулась домой и показала, как соскучилась по русской кухне.