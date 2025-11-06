Ричмонд
Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт решила сделать перерыв в карьере

Актриса объяснила, что пока не готова снова оказаться на съемочной площадке
Лили Рейнхарт
Лили РейнхартИсточник: Legion-Media.ru

Прошло чуть больше двух лет с тех пор, как в 2023 году «Ривердейл» завершился после семи сезонов. С тех пор 29-летняя звезда сериала Лили Рейнхарт не сбавляет оборотов.

Первым проектом, в котором она снялась после окончания «Ривердейла», стал сериал «Хэл и Харпер», где главные роли вместе с Лили исполняет режиссер и актер Купер Рэфф.

Рейнхарт взяла всего месяц перерыва между окончанием съемок «Ривердейла» и началом работы над проектом Рэффа. Помимо этого, за последний год актриса снялась еще в нескольких лентах и, кажется, собирается немного передохнуть.

«Мне посчастливилось сняться в трех фильмах подряд», — рассказала знаменитость.

Сейчас же она намерена взять перерыв и на время поставить свою актерскую карьеру на паузу.

Кадр из сериала «Хэл и Харпер» (1 сезон)
Кадр из сериала «Хэл и Харпер» (1 сезон)

«Три фильма — это много. И пока я не готова снова оказаться на съемочной площадке», — отметила Лили, напомнив, что уже будучи в отпуске она недавно закончила досъемки в «Гипотезе любви», долгожданной экранизации одноименного романа Али Хейзелвуд.

«Это было здорово. Это был всего один день, все было замечательно, все было легко и я получила удовольствие», — поделилась актриса.

Звезда подчеркнула, что этот рабочий день показал ей, что пока она все еще чувствует себя очень уставшей от съемок. Знаменитость добавила, что она «настоящая домоседка», поэтому в ближайшее время собирается немного отдохнуть и забыть о постоянных интервью, красных дорожках и вечеринках.

Ранее Лили Рейнхарт рассказала о совместной работе с Марком Руффало.