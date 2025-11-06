Джонатан Бейли удивился, что его признали самым сексуальным мужчиной 2025 года

37-летний британский актер Джонатан Бейли был удостоен звания самого сексуального мужчины года по версии журнала People. На обложке журнала он предстал в необычном, но очень милом образе, позируя вместе с собакой.
Артист признался, что был удивлен получением такого титула, который для него стал приятным сюрпризом.
«Это огромная честь. Разумеется, я невероятно польщен. И это полный абсурд. Это приходилось держать в секрете, так что я очень жду, когда некоторые друзья и семья узнают», — поделился он.
Джонатан Бейли стал известен благодаря роли лорда Энтони в «Бриджертонах». В прошлом году он дебютировал в мюзикле «Злая» и появился в блокбастере «Мир Юрского периода: Возрождение» вместе с Скарлетт Йоханссон.
