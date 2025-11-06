Ричмонд
Джонатан Бейли удивился, что его признали самым сексуальным мужчиной 2025 года

Актер был удостоен звания самого сексуального мужчины года по версии журнала People
Джонатан Бейли
Джонатан БейлиИсточник: Legion-Media.ru

37-летний британский актер Джонатан Бейли был удостоен звания самого сексуального мужчины года по версии журнала People. На обложке журнала он предстал в необычном, но очень милом образе, позируя вместе с собакой.

Джонатан Бейли, фото: журнал People
Джонатан Бейли, фото: журнал People

Артист признался, что был удивлен получением такого титула, который для него стал приятным сюрпризом.

«Это огромная честь. Разумеется, я невероятно польщен. И это полный абсурд. Это приходилось держать в секрете, так что я очень жду, когда некоторые друзья и семья узнают», — поделился он.

Джонатан Бейли стал известен благодаря роли лорда Энтони в «Бриджертонах». В прошлом году он дебютировал в мюзикле «Злая» и появился в блокбастере «Мир Юрского периода: Возрождение» вместе с Скарлетт Йоханссон.

Ранее замужнюю Скарлетт Йоханссон осудили за откровенное фото с Джонатаном Бейли.