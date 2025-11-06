«С днем рождения, моя любовь! Фотографии твои можно разглядывать бесконечно! На тебя можно глядеть бесконечно! Живи каждый день счастливо и интересно! Нет большей радости, чем наблюдать, как ты растешь», — написала 49-летняя актриса.