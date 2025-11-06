Виктория Исакова в личном блоге разместила архивные кадры дочери Варвары с ее отцом Юрием Морозом. Девочка сидела на руках у знаменитого папы. Также она была запечатлена в объятиях мамы.
Исакова поделилась семейными кадрами в честь дня рождения единственной дочери — 4 ноября Варваре исполнилось десять лет.
«С днем рождения, моя любовь! Фотографии твои можно разглядывать бесконечно! На тебя можно глядеть бесконечно! Живи каждый день счастливо и интересно! Нет большей радости, чем наблюдать, как ты растешь», — написала 49-летняя актриса.
Варвару также поздравила ее сводная сестра Дарья Мороз. Она опубликовала редкие фото с именинницей и призналась, что очень ее любит.
Напомним, Варвара родилась в браке актрисы Виктории Исаковой и режиссера Юрия Мороза. Звезды поженились в 2003-м. В том же году у них родилась дочь Марина, которая умерла в младенчестве.
До этого Юрий Павлович был женат на актрисе Марине Левтовой. Она трагически погибла в 2000 году. В первом браке режиссера родилась Дарья Мороз.
Юрий Павлович ушел из жизни в июле 2025 года. Ему было 68 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.
