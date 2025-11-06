87-летний Энтони Хопкинс признался, о чем сожалеет больше всего

В своих недавно выпущенных мемуарах We Did OK, Kid 87-летний Энтони Хопкинс откровенно рассказывает о трезвости, семье, кинокарьере и многих других личных вещах.
Так, актер пишет о своей многолетней отчужденности от Эбигейл, дочери от первого брака, которой сейчас 57 лет: «Хотя я избегал разговоров об этом, наша разобщенность обсуждалась в таблоидах ужасающим, лживым образом. Некоторые утверждали, что я подсадил свою дочь на запрещенные вещества или вовсе забыл про нее еще в раннем детстве».
«Действительно, я холодно отзывался о ней в прессе, сказав в одном досадном интервью, что после 20 лет молчания я больше не знал, где она, была ли она когда-либо замужем и есть ли у нее дети, и что в тот момент мне было все равно», — рассказал Хопкинс.
Он признался, что испытывает стыд за сказанное, но считает нужным объяснить, что подразумевал совсем другое. «Хотя это и не оправдание, для меня те слова прозвучали так: “Двигайся дальше! Не стоит плакать! Вперед! Не трать время на прошлое!”»
Звезда «Молчания ягнят» заявил, что его дверь для Эбигейл всегда открыта. Он хочет, чтобы она была здорова и счастлива. Хопкинс признался, что всегда будет сожалеть о том, что причинил ей боль, когда ушел из семьи.
