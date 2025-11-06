Однако вскоре выясняется, что на тот же алмаз положили глаз и его бывшие напарники. Столкнувшись с общим и невероятно сильным врагом, старому и новому поколению Всадников предстоит забыть о разногласиях и объединить силы, чтобы провернуть самый масштабный и опасный фокус в их жизни.