Что известно о фильме «Иллюзия обмана 3»: дата выхода, интересные детали и другие подробности

Спустя девять лет франшиза «Иллюзия обмана» о виртуозах иллюзий возвращается на большие экраны. Фильм выйдет в ноябре 2025 года
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Иллюзия обмана 3
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Франшиза «Иллюзия обмана» знакомит зрителей с командой блестящих иллюзионистов-мошенников — Четырьмя Всадниками. Под покровом магии и зрелищных шоу они проводят дерзкие ограбления коррумпированных корпораций и могущественных преступников, руководствуясь своей собственной идеей справедливости. Их постоянно преследуют агенты ФБР и Интерпола, пытаясь раскрыть секреты их невероятных трюков. В статье собрана вся актуальная информация о долгожданном продолжении — когда выйдет фильм «Иллюзия обмана 3», звездный состав и детали сюжета.

Известно ли, когда выйдет фильм «Иллюзия обмана 3»

Фильм «Иллюзия обмана 3» выйдет в России 13 ноября 2025 года. Мировая премьера состоится днем позже, 14 ноября. Таким образом, российские зрители увидят картину одними из первых в мире. Прокатом фильма в РФ занимается кинокомпания «Атмосфера Кино». Интересный нюанс: в России ленте присвоили возрастной рейтинг 18+, тогда как в других странах, включая США, он получил рейтинг 12+.

Кто снимается в фильме «Иллюзия обмана 3»

Джесси Айзенберг, Дэйв Франко, Айла Фишер и другие в фильме Иллюзия обмана 3
Джесси Айзенберг, Дэйв Франко, Айла Фишер и другие в фильме «Иллюзия обмана 3»

Одной из главных интриг стала информация о том, вернется ли полный состав оригинальных Всадников. Создателям фильма удалось собрать практически всех ключевых звезд франшизы, а также добавить новые яркие имена.

О чем будет фильм «Иллюзия обмана 3»

Кадр из фильма Иллюзия обмана 3
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Сюжет новой части закручен вокруг нового дерзкого ограбления. Джей Дэниел Атлас, временно отделившись от остальных Всадников, набирает команду из молодых и талантливых иллюзионистов. Их цель — похитить «Бриллиантовое сердце», самое дорогое ювелирное изделие в мире, которое хранится у могущественного и опасного криминального семейства Вандербергов, зарабатывающего на отмывании денег.

Однако вскоре выясняется, что на тот же алмаз положили глаз и его бывшие напарники. Столкнувшись с общим и невероятно сильным врагом, старому и новому поколению Всадников предстоит забыть о разногласиях и объединить силы, чтобы провернуть самый масштабный и опасный фокус в их жизни.

Интересные факты о фильме «Иллюзия обмана 3»

Кадр из фильма Иллюзия обмана 3
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Долгий путь фильма к большим экранам был наполнен важными решениями и знаковыми событиями. Некоторые интересные факты о производстве «Иллюзии обмана 3» могут вас удивить.

  • Долгий путь к экрану. О разработке третьей части объявили еще в 2015 году. За это время сменился режиссер (им стал Рубен Фляйшер, известный по «Веному» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд»), а сценарий переписывался несколько раз разными авторами, включая Сета Грэма-Смита («Битлджус Битлджус», «Мрачные тени»).

  • Возвращение королевы. Айла Фишер, пропустившая вторую часть, вернулась к своей роли Хенли Ривз, что стало приятным сюрпризом для фанатов оригинального состава.

  • Франшиза продолжается. Еще до выхода третьего фильма студия Lionsgate официально анонсировала, что «Иллюзия обмана 4» уже находится в разработке, а Рубен Фляйшер вновь выступит ее режиссером.