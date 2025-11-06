Милли Бобби Браун впервые рассказала о материнстве

21-летняя Милли Бобби Браун дала новое интервью, в котором рассказала о жизни с малышкой, которую она удочерила вместе со своим 23-летним мужем Джейком Бонджови в августе 2025 года.
«Это было прекрасное, удивительное путешествие — она уже многому нас научила. Незначительные вещи в жизни стали гораздо ценнее. Теперь наши дни наполнены объятиями, смехом и любовью. Это просто бесконечная радость», — призналась счастливая мама.
Звезда сериала «Очень странные дела» также рассказала, что они с мужем делят все родительские обязанности поровну, что значительно облегчает их быт и позволяет ей чувствовать себя комфортно.
«Я так благодарна ему за то, что он стал моим партнером в этой жизни — он просто потрясающий отец», — заявила Милли. Она также призналась, что очень надеется на большую семью в будущем. И Браун, и Бонджови выросли в кругу братьев и сестер, поэтому они хотят создать такую же теплую атмосферу и у себя дома.
Новорожденная дочка Милли и Джейка — удочеренная. Однако молодых родителей это совсем не смущает.
«Знаете, я абсолютно не вижу никакой разницы между собственным ребенком и усыновленным», — говорила Милли ранее в других интервью.