Мишустин поздравил Сурикову с юбилеем

Премьер-министр РФ отметил талант и уникальные сценарии режиссера
Алла Сурикова
Алла Сурикова

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 85-летним юбилеем режиссера Аллу Сурикову.

«Замечательный режиссер и сценарист, вы умеете создать настоящий кинохит. Многие годы ваш талант, любовь к киноискусству воплощаются в уникальные фильмы и сценарии. Каждая творческая работа — это всегда незабываемые образы, яркие краски и эмоции. Они увлекательно рассказывают о жизни, верности и дружбе. И потому пользуются большой популярностью у зрителей всех поколений», — отмечается в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин пожелал Суриковой здоровья и благополучия.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. Режиссер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств РФ (1992), народная артистка РФ (2000). Поставила фильмы «Человек с бульвара Капуцинов», «Московские каникулы», «Хочу в тюрьму» и др.