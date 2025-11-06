Пока мы ждем, когда выйдет первый сезон сериала «Соблазнение», можно познакомиться с его сюжетом и атмосферой. Это историческая драма, действие которой разворачивается во Франции XV века — эпоху дворцовых интриг, куртизанок, амбиций и власти. Сериал сочетает в себе накал страстей, манипуляции, месть и сложные эмоциональные драмы.
Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Соблазнение»
Первый сезон сериала «Соблазнение» выйдет уже 14 ноября 2025 года. Проект является международным и будет доступен зрителям по всему миру на платформе HBO Max. Всего планируется шесть эпизодов.
Где проходили съемки 1-го сезона сериала «Соблазнение»
Съемки проходили во Франции, что полностью соответствует духу и сюжету проекта. Как сообщают создатели, были задействованы «грандиозные и интимные места, от скал Нормандии до замков Иль-де-Франс». Это позволило максимально достоверно воссоздать атмосферу эпохи Людовика XV — от бурлящих страстями будуаров до величественных дворцовых залов.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Соблазнение»
Над проектом работала звездная международная команда, собравшая как признанных мастеров экрана, так и талантливых восходящих звезд.
Анамария Вартоломей в роли Изабель, маркизы де Мертей. Молодая сирота, которая, движимая местью, превращается в искусную соблазнительницу. Актриса известна по костюмированным проектам «Граф Монте-Кристо» и «Обмен принцессами», что делает ее идеальным выбором для роли хозяйки собственной судьбы в эпоху рококо.
Дайан Крюгер в роли мадам де Роземон. Опытная и влиятельная наставница главной героини. Немецкая актриса, известная по голливудским блокбастерам («Бесславные ублюдки», «Троя»), привнесет в образ харизму, холодность и глубину.
Венсан Лакост в роли виконта де Вальмона. Распутный аристократ, чье предательство становится спусковым крючком для всей истории. Лакост — одна из самых востребованных звезд современного французского кино («Утраченные иллюзии», «Разбитые сердца»), мастерски играющий сложных и многогранных персонажей.
Лукас Браво появится в роли Жеркура. Актер, покоривший мир своей ролью в сериале «Эмили в Париже», несомненно, добавит проекту дополнительного внимания и обаяния.
Также в сериале заняты Жюльен де Сен-Жан, Ноэ Абита, Фантина Ардуин, Патрик д’Асумсао и другие актеры.
О чем будет 1-й сезон сериала «Соблазнение»
В первой части история начинается так: молодая Изабель де Мертей пережила личную драму — она сирота, лишена средств и статуса. Она влюбляется в виконта де Вальмона, но он предает ее. Полная решимости не сдаваться, она строит амбициозный план: отправляется в Париж ко двору короля Людовика XV, чтобы сделать там головокружительную карьеру в высшем свете и наказать своего обидчика. Под руководством опытной наставницы мадам де Роземон, тети Вальмона, Изабель учится плести интриги и, не задумываясь, уничтожать тех, кто мешает ее цели.
Во второй части конфликты нарастают: героиня оказывается втянута в сложную сеть манипуляций, власти и страсти. Ей придется выбирать между собственными чувствами и жаждой мести — ведь чем выше она поднимается, тем ближе становится к утрате. Столкнувшись с моральными дилеммами, с опасностью общественного скандала и с тем, что игра может превратиться в ловушку, героиня понимает, что месть и любовь несовместимы.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Соблазнение»
Съемочный процесс проекта был окружен любопытными деталями, которые будут интересны фанатам.
Сериал является свободной адаптацией романа «Опасные связи» (1782) Пьера Шодерло де Лакло, но с акцентом на молодость маркизы де Мертей.
Режиссер проекта — Джессика Палю, ранее отмеченная за сценарий фильма «Вернись» на Венецианском кинофестивале. Ее подход к сериалу предполагает современную призму на классический сюжет.
Премьера назначена на 14 ноября 2025 года с выходом одного эпизода в неделю (6 эпизодов) — формат относительно компактный для мини-сериала и предполагает рассчитанную драматургию.
Во Франции сериал будет выходить под оригинальным названием «Мертей» («Mertheil»), в то время как для международного проката было выбрано более драматичное и понятное «Соблазнение» («The Seduction»).
Роман Пьера Шодерло де Лакло экранизировали более десяти раз. Самые известные версии — фильм «Опасные связи» Стивена Фрирза 1988 года с Гленн Клоуз и Джоном Малковичем и молодежная версия Роджера Камбла «Жестокие игры» 1999 года.