Что известно о 1-м сезоне сериала «Соблазнение»: дата выхода и детали проекта

Слухи о первом сезоне сериала «Соблазнение» ходят давно, а сейчас стало известно, когда же состоится его премьера
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Соблазнение
Кадр из сериала «Соблазнение»

Пока мы ждем, когда выйдет первый сезон сериала «Соблазнение», можно познакомиться с его сюжетом и атмосферой. Это историческая драма, действие которой разворачивается во Франции XV века — эпоху дворцовых интриг, куртизанок, амбиций и власти. Сериал сочетает в себе накал страстей, манипуляции, месть и сложные эмоциональные драмы.

Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Соблазнение»

Первый сезон сериала «Соблазнение» выйдет уже 14 ноября 2025 года. Проект является международным и будет доступен зрителям по всему миру на платформе HBO Max. Всего планируется шесть эпизодов. 

Где проходили съемки 1-го сезона сериала «Соблазнение»

Съемки проходили во Франции, что полностью соответствует духу и сюжету проекта. Как сообщают создатели, были задействованы «грандиозные и интимные места, от скал Нормандии до замков Иль-де-Франс». Это позволило максимально достоверно воссоздать атмосферу эпохи Людовика XV — от бурлящих страстями будуаров до величественных дворцовых залов.

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Соблазнение»

Дайан Крюгер в роли мадам де Роземон и Анамария Вартоломей в роли Изабель в сериале Соблазнение
Дайан Крюгер в роли мадам де Роземон и Анамария Вартоломей в роли Изабель в сериале «Соблазнение»

Над проектом работала звездная международная команда, собравшая как признанных мастеров экрана, так и талантливых восходящих звезд.

  • Анамария Вартоломей в роли Изабель, маркизы де Мертей. Молодая сирота, которая, движимая местью, превращается в искусную соблазнительницу. Актриса известна по костюмированным проектам «Граф Монте-Кристо» и «Обмен принцессами», что делает ее идеальным выбором для роли хозяйки собственной судьбы в эпоху рококо.

  • Дайан Крюгер в роли мадам де Роземон. Опытная и влиятельная наставница главной героини. Немецкая актриса, известная по голливудским блокбастерам («Бесславные ублюдки», «Троя»), привнесет в образ харизму, холодность и глубину.

  • Венсан Лакост в роли виконта де Вальмона. Распутный аристократ, чье предательство становится спусковым крючком для всей истории. Лакост — одна из самых востребованных звезд современного французского кино («Утраченные иллюзии», «Разбитые сердца»), мастерски играющий сложных и многогранных персонажей.

  • Лукас Браво появится в роли Жеркура. Актер, покоривший мир своей ролью в сериале «Эмили в Париже», несомненно, добавит проекту дополнительного внимания и обаяния.

Также в сериале заняты Жюльен де Сен-Жан, Ноэ Абита, Фантина Ардуин, Патрик д’Асумсао и другие актеры.

О чем будет 1-й сезон сериала «Соблазнение»

Кадр из сериала Соблазнение
Кадр из сериала «Соблазнение»

В первой части история начинается так: молодая Изабель де Мертей пережила личную драму — она сирота, лишена средств и статуса. Она влюбляется в виконта де Вальмона, но он предает ее. Полная решимости не сдаваться, она строит амбициозный план: отправляется в Париж ко двору короля Людовика XV, чтобы сделать там головокружительную карьеру в высшем свете и наказать своего обидчика. Под руководством опытной наставницы мадам де Роземон, тети Вальмона, Изабель учится плести интриги и, не задумываясь, уничтожать тех, кто мешает ее цели.

Во второй части конфликты нарастают: героиня оказывается втянута в сложную сеть манипуляций, власти и страсти. Ей придется выбирать между собственными чувствами и жаждой мести — ведь чем выше она поднимается, тем ближе становится к утрате. Столкнувшись с моральными дилеммами, с опасностью общественного скандала и с тем, что игра может превратиться в ловушку, героиня понимает, что месть и любовь несовместимы.

Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Соблазнение»

Кадр из сериала Соблазнение
Кадр из сериала «Соблазнение»

Съемочный процесс проекта был окружен любопытными деталями, которые будут интересны фанатам.

  • Сериал является свободной адаптацией романа «Опасные связи» (1782) Пьера Шодерло де Лакло, но с акцентом на молодость маркизы де Мертей.

  • Режиссер проекта — Джессика Палю, ранее отмеченная за сценарий фильма «Вернись» на Венецианском кинофестивале. Ее подход к сериалу предполагает современную призму на классический сюжет.

  • Премьера назначена на 14 ноября 2025 года с выходом одного эпизода в неделю (6 эпизодов) — формат относительно компактный для мини-сериала и предполагает рассчитанную драматургию.

  • Во Франции сериал будет выходить под оригинальным названием «Мертей» («Mertheil»), в то время как для международного проката было выбрано более драматичное и понятное «Соблазнение» («The Seduction»).

  • Роман Пьера Шодерло де Лакло экранизировали более десяти раз. Самые известные версии — фильм «Опасные связи» Стивена Фрирза 1988 года с Гленн Клоуз и Джоном Малковичем и молодежная версия Роджера Камбла «Жестокие игры» 1999 года.