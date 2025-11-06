В первой части история начинается так: молодая Изабель де Мертей пережила личную драму — она сирота, лишена средств и статуса. Она влюбляется в виконта де Вальмона, но он предает ее. Полная решимости не сдаваться, она строит амбициозный план: отправляется в Париж ко двору короля Людовика XV, чтобы сделать там головокружительную карьеру в высшем свете и наказать своего обидчика. Под руководством опытной наставницы мадам де Роземон, тети Вальмона, Изабель учится плести интриги и, не задумываясь, уничтожать тех, кто мешает ее цели.