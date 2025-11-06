Жена Ивана Янковского снялась в полупрозрачном топе с мехом

Ричмонд
Жена Янковского в полупрозрачном топе с мехом снялась на стуле

Жена актера Ивана Янковского, актриса Диана Пожарская, снялась в топе и легинсах на стуле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость позировала в черном полупрозрачном топе с меховой отделкой и глубоким декольте, а также в легинсах. Образ дополнили красные ботинки на низких каблуках. Актриса сидела на белом стуле.

В июне звезда спровоцировала слухи о второй беременности. Она выложила фотографию, на которой позировала в белом свободном платье. Из-за фасона наряда интернет-пользователи предположили, что актриса и ее супруг ждут второго ребенка. Пока знаменитости никак не отреагировали на слухи о будущем пополнении в семье.

Ранее Диана Пожарская показала себя в жакете с глубоким декольте.