Жена Ивана Янковского снялась в полупрозрачном топе с мехом

Жена актера Ивана Янковского, актриса Диана Пожарская, снялась в топе и легинсах на стуле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость позировала в черном полупрозрачном топе с меховой отделкой и глубоким декольте, а также в легинсах. Образ дополнили красные ботинки на низких каблуках. Актриса сидела на белом стуле.
В июне звезда спровоцировала слухи о второй беременности. Она выложила фотографию, на которой позировала в белом свободном платье. Из-за фасона наряда интернет-пользователи предположили, что актриса и ее супруг ждут второго ребенка. Пока знаменитости никак не отреагировали на слухи о будущем пополнении в семье.
Ранее Диана Пожарская показала себя в жакете с глубоким декольте.