Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленная Стэйтема в легинсах снялась в Норвегии: «Исхудала»

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в легинсах и меховой куртке в Норвегии
Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети
Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети

Возлюбленная Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, снялась в Норвегии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

38-летняя знаменитость позировала в черных легинсах, топе и меховой куртке. Образ дополнили солнцезащитные очки. Съемка прошла в Норвегии во время пресс-тура в местные отели.

«Исхудала», «Сильно похудела», «Фигура изменилась», — написали пользователи соцсетей.

18 октября звезда стала гостьей гала-вечера Музея киноакадемии, который состоялся в Лос-Анджелесе. Модель позировала в черном бархатном макси-платье с сияющим верхом и глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к образу массивные серьги, кулон и браслет с бриллиантами. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.

Ранее Рози Хантингтон-Уайтли показала фигуру в мини-платье с разрезом.