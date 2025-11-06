Возлюбленная Стэйтема в легинсах снялась в Норвегии: «Исхудала»

18 октября звезда стала гостьей гала-вечера Музея киноакадемии, который состоялся в Лос-Анджелесе. Модель позировала в черном бархатном макси-платье с сияющим верхом и глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к образу массивные серьги, кулон и браслет с бриллиантами. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.