«Ангел» Victoria's Secret снялась в шубе на голое тело: «Икона стиля»

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, снялась в шубе на голое тело. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость позировала обнаженной, отказавшись от нижнего белья, и накинув сверху шубу. Образ дополнили карамельные лодочки с острым мысом. Модели сделали укладку с локонами и макияж с коричневой помадой.
«Икона стиля», «Шикарная», «Лучший образ», — написали пользователи соцсетей.
Ранее Эльза Хоск выложила фото в полупрозрачном платье без бюстгальтера.