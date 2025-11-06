Ричмонд
«Ангел» Victoria's Secret снялась в шубе на голое тело: «Икона стиля»

Модель Эльза Хоск снялась в шубе без нижнего белья

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, снялась в шубе на голое тело. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эльза Хоск / фото: соцсети
Эльза Хоск / фото: соцсети

Знаменитость позировала обнаженной, отказавшись от нижнего белья, и накинув сверху шубу. Образ дополнили карамельные лодочки с острым мысом. Модели сделали укладку с локонами и макияж с коричневой помадой.

«Икона стиля», «Шикарная», «Лучший образ», — написали пользователи соцсетей.

Ранее Эльза Хоск выложила фото в полупрозрачном платье без бюстгальтера.