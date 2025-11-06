Актер Соколовский хотел бы снять историческое кино

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский актер Александр Соколовский, известный по ролям в сериалах «Молодежка», «Гранд» и «Склифосовский», хотел бы попробовать себя в качестве режиссера и снять исторический фильм. Об этом артист сообщил в беседе с ТАСС.
«Снять свое кино — да, сто процентов хотел бы. Свой спектакль как театральный режиссер — не уверен, это очень сложный жанр. А вот если кино, то я обожаю исторические фильмы. Думаю, я бы начал именно с исторического кино. Я прям огромный поклонник этого жанра и старался бы выбить себе проект в этой тематике», — сказал Соколовский.
Он отметил, что, хотя театр занимает важное место в его жизни, ближе всего ему остается кинематограф.
«Я всегда говорил, что я киношник, киношный человек, киношный артист. Но мои пять лет в Губернском театре — это очень классный опыт, который я с теплотой вспоминаю. Театр позволяет существовать в более широком жанре, комиковать и развлекать гораздо ярче, чем в кино», — подчеркнул актер.
Говоря о своей миссии как артиста, Соколовский отметил, что считает важным нести культуру и радость зрителям.
«Мы, артисты, — носители культуры, культурного просвещения. Через нас люди знакомятся с искусством. Мне кажется, сейчас это самое актуальное время для того, чтобы артисты радовали население, дарили позитивные эмоции и вдохновляли», — добавил он.