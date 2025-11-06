В Москве открылся фестиваль израильского кино

«Для меня, как для нового посла Государства Израиль в РФ, большая честь приветствовать вас на открытии фестиваля израильского кино. Сегодня мое первое мероприятие в Москве. Кино — это живой мост между людьми и культурами. За этими фильмами вы увидите глубокие истории, которые позволят взглянуть на душу и многогранность современной израильской жизни», — сказал дипломат на торжественном открытии мероприятия.