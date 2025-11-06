Ричмонд
В Москве открылся фестиваль израильского кино

Показ открылся в кинотеатре «Пионер»
Кинотеатр
Источник: Unsplash

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ежегодный 22-й фестиваль израильского кино стартовал в Москве, программа призвана познакомить зрителя с еврейской культурой и укрепить диалог между народами двух стран. Об этом заявил новый посол Израиля в России Одед Йосеф.

«Для меня, как для нового посла Государства Израиль в РФ, большая честь приветствовать вас на открытии фестиваля израильского кино. Сегодня мое первое мероприятие в Москве. Кино — это живой мост между людьми и культурами. За этими фильмами вы увидите глубокие истории, которые позволят взглянуть на душу и многогранность современной израильской жизни», — сказал дипломат на торжественном открытии мероприятия.

Он выразил надежду, что программа фестиваля послужит укреплению культурного диалога и дружбы между народами России и Израиля. Йосеф прибыл в Москву в конце прошлой недели и только приступил к работе в качестве посла.

Показ открылся в кинотеатре «Пионер» с комедийного фильма «Это Мэтч» (Matchmaking) о взаимоотношениях внутри ультраортодоксального сообщества в еврейском государстве.

Всего кинопрограмма продлится с 6 по 9 ноября и включит в себя около десятка картин. Помимо полнометражных фильмов в нее войдет и панорама молодого кино короткого метра, а также документалистика и мюзикл.