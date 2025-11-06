Ричмонд
Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

The Sun: Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде после 8 лет перерыва
Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»
Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл снимется в голливудском фильме «Близкие друзья» (Close Personal Friends) после 8 лет перерыва. Тогда она заявляла об окончании своей актерской карьеры, передает газета The Sun со ссылкой на источники.

5 ноября герцогиню Сассекскую заметили на съемочной площадке в Пасадине (штат Калифорния). В актерский состав фильма также вошли Бри Ларсон, Лили Коллинз, Джек Куэйд и Генри Голдинг, кинолента расскажет историю двух влюбленных пар.

«Это важный момент для Меган, который символизирует ее возвращение к тому, что она по-настоящему любит. Она была завалена предложениями, но это показалось ей подходящим», — отметил собеседник издания, добавив, что принц Гарри полностью поддерживает свою жену.

Ранее стало известно, как к принцу Гарри и Меган Маркл относятся в Голливуде.