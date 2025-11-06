СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ город Херсон пиар-акцией на голоде и страхе.
Ранее ряд украинских СМИ и пабликов сообщили о визите Джоли в Херсон с гуманитарной миссией.
«Можно сколько угодно возить за средства американских и европейских налогоплательщиков разных голливудских звезд в Херсон и другие города, только вот простым людям это никак не поможет. Очередная пиар-акция на голоде и страхе, причем в истинные причины которых Джоли и ей подобные “приглашенные звезды” даже не станут заглядывать», — сказал Кастюкевич.
По его словам, подобные визиты устраиваются ради медийного эффекта, на котором построена вся западная пропаганда.
«Анджелина Джоли вряд ли поедет дальше тех мест, куда ее привезут с беспрецедентными мерами безопасности. Не исключаю, что это вполне могут быть и павильонные съемки», — сказал сенатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.