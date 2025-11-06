Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде прокомментировали визит Джоли в Херсон

Сенатор Кастюкевич назвал визит Джоли в Херсон пиар-акцией на голоде и страхе
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ город Херсон пиар-акцией на голоде и страхе.

Ранее ряд украинских СМИ и пабликов сообщили о визите Джоли в Херсон с гуманитарной миссией.

«Можно сколько угодно возить за средства американских и европейских налогоплательщиков разных голливудских звезд в Херсон и другие города, только вот простым людям это никак не поможет. Очередная пиар-акция на голоде и страхе, причем в истинные причины которых Джоли и ей подобные “приглашенные звезды” даже не станут заглядывать», — сказал Кастюкевич.

По его словам, подобные визиты устраиваются ради медийного эффекта, на котором построена вся западная пропаганда.

«Анджелина Джоли вряд ли поедет дальше тех мест, куда ее привезут с беспрецедентными мерами безопасности. Не исключаю, что это вполне могут быть и павильонные съемки», — сказал сенатор.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.