Где снимали фильм «Калина красная» (1974): ключевые локации съемок

«Калина красная» — фильм, снятый Василием Шукшиным по собственному сценарию. Рассказываем, где снимали историю бывшего уголовника Егора Прокудина и его подруги Любы
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Калина красная
Кадр из фильма «Калина красная»Источник: Legion-Media

Фильм «Калина красная» вошел в историю отечественного кино не только благодаря глубокому драматизму сюжета и самобытной манере письма Василия Шукшина, но и благодаря особой атмосфере деревенской жизни, передать которую помогли подлинные съемочные места. В статье разберем, где именно проходили съемки картины, какие города и деревни стали фоном для сюжета и что из этих локаций можно увидеть сегодня, а также поделимся интересными фактами о работе над фильмом.

Локации, где снимали фильм «Калина красная»

Драма «Калина красная», последняя режиссерская работа Василия Шукшина, обрела всенародную любовь не только благодаря своей искренности, но и благодаря подлинной, почти документальной атмосфере. Фильм рассказывает историю вора-рецидивиста Егора Прокудина. Герой выходит из тюрьмы и отправляется в село Ясное к Любе, с которой переписывался долгие годы. Он пытается оставить прошлое позади, начинает новую жизнь рядом с Любой и ее семьей, но тени прежних связей не отпускают героя и в итоге приводят к трагедии.

Особую эмоциональную силу картине придают тщательно выбранные реальные локации — деревни, дороги и природные пейзажи, которые создают узнаваемую, живую среду. Для съемок Василий Шукшин выбрал Вологодскую область, где за несколько лет до этого планировал снимать так и не увидевшую свет картину «Степан Разин». В 1973 году он вернулся сюда, чтобы запечатлеть уникальные пейзажи для фильма «Калина красная».

Остров Огненный

Кадр из фильма Калина красная
Кадр из фильма «Калина красная»

Одной из ключевых локаций фильма стал остров Огненный — именно здесь снимали сцену выхода Егора Прокудина из тюрьмы. Остров расположен посреди Новозера, примерно в 45 км от Белозерска, и известен своей непростой историей.

Еще в XVI веке на Огненном был основан Кирилло-Новоезерский монастырь, позднее ставший одним из духовных центров региона. После 1917 года обитель закрыли, а ее постройки преобразовали в тюрьму строгого режима, которая действует до сих пор и известна как «Вологодский пятак».

Мрачная, суровая атмосфера острова идеально подчеркивает момент, когда Егор делает первый шаг к новой жизни — шаг, который станет отправной точкой драматичной истории фильма.

Деревня Тимонино

Кадр из фильма Калина красная
Кадр из фильма «Калина красная»

Сцену первой встречи Егора и Любы в чайной снимали в деревне Тимонино Белозерского района. Специально для съемок к зданию сельского клуба пристроили веранду — именно на ней сидят герои в одном из самых трогательных эпизодов фильма. Здесь же находилась и остановка, где Люба ждала Егора перед их встречей.

Сегодня Тимонино находится в запустении: многие строения полуразрушены, поэтому узнать конкретные места съемок довольно сложно. Однако старожилы до сих пор вспоминают, как в деревне работала группа во главе с Шукшиным и как съемки «Калины красной» на несколько недель превратили ее в центр большого кинопроизводства.

Деревня Садовая

Кадр из фильма Калина красная
Кадр из фильма «Калина красная»

Большинство сцен, действие которых по сюжету происходит в селе Ясном, снимали в деревне Садовой Белозерского района. Ранее она носила название Мериново, а новое наименование получила незадолго до начала работы над фильмом. 

Именно в Садовой снимали визит Егора к матери. Это были не постановочные эпизоды, а документальные кадры с местной жительницей Ефимией (Афимьей) Быстровой. Судьба женщины оказалась во многом созвучна истории экранной Куделихи, и ее искренний рассказ органично вошел в сюжет фильма. Известно, что за участие в съемках Быстрова получила гонорар и подарки, а Василий Шукшин после завершения работы над фильмом помог ей привести в порядок избу и обеспечил ее запасом дров и продуктов.

Быстрова умерла в 1976 году и была похоронена у старинной церкви Рождества Пресвятой Богородицы неподалеку от Садовой. Эту церковь можно увидеть в эпизоде, когда Егор выходит от матери и не сдерживает слез.

Белозерск

Кадр из фильма Калина красная
Кадр из фильма «Калина красная»

Во время съемок группа «Калины красной» разместилась в Белозерске — небольшом, но живописном райцентре на берегу Белого озера. Город стал не только рабочей базой кинематографистов, но и полноценной локацией фильма. Здесь сняли несколько эпизодов, в которых Егор Прокудин появляется на городских улицах: в кадр вошли набережная и историческое здание торговых рядов.

Церковь в селе Крохино 

Кадр из фильма Калина красная
Кадр из фильма «Калина красная»

В одной из первых сцен фильма зритель видит разрушенную церковь, мимо которой проходит судно на подводных крыльях. Это храм Рождества Христова в затопленном селе Крохино на реке Шексне в Белозерском районе.

Церковь была построена в конце XVIII — начале XIX века и после затопления территории долгое время служила маяком для проходящих мимо судов. Со временем здание стало стремительно разрушаться. В последние годы за сохранение руин храма взялись волонтеры. Их цель — остановить разрушение и в перспективе восстановить этот уникальный архитектурный памятник.

Переправа через Шексну

Кадр из фильма Калина красная
Кадр из фильма «Калина красная»

Финальную сцену фильма, в которой брат Любы настигает убийц Егора Прокудина, снимали на переправе через реку Шексну в деревне Десятовской неподалеку от Белозерска. Именно здесь разыгрывается кульминационный эпизод, связанный с преследованием преступников.

По сценарию грузовик должен протаранить «Волгу», на которой скрываются убийцы. На роль водителя для трюка неожиданно вызвался водитель из Череповца, привозивший съемочной группе пленку. Воодушевившись возможностью попасть в кадр, он разогнал машину до 90 км/ч и едва не врезался в оператора и местных жителей, которые пришли посмотреть на съемки. К счастью, тогда никто не пострадал.

Интересные факты о съемках фильма «Калина красная»

Василий Шукшин в фильме Калина красная
Василий Шукшин в фильме «Калина красная»

С созданием кинокартины связан ряд любопытных обстоятельств, творческих находок и неожиданных решений. Некоторые из них остались за кадром, но хорошо передают атмосферу работы над фильмом и характер Василия Шукшина.

Рассмотрим несколько интересных деталей. 

  • Название фильму дала народная песня «Калина красная» на музыку Яна Френкеля. Шукшин хотел, чтобы Люба и Егор спели ее в одной из сцен, но из-за ограниченного бюджета включить музыкальный номер в картину не удалось.

  • Роль матери Егора, Куделихи, изначально предназначалась актрисе Вере Марецкой. Однако перед съемками она заболела, и Шукшин пригласил местную жительницу Ефимию Быстрову. Реальная история женщины оказалась удивительно созвучна судьбе героини, и в кадре она рассказывала о своих сыновьях без какого-либо сценария.

  • В фильме есть кадры с настоящим заключенным — мужчиной, исполняющим романс «Письмо матери» на стихи Сергея Есенина. Шукшин обнаружил эту запись, просматривая документальные материалы из архивов МВД, и решил включить ее в картину.

  • «Калина красная» стала единственной режиссерской работой Шукшина, снятой на цветную пленку.

Между началом съемок и выходом фильма прошло меньше года. Шукшин успевал все: он выступил режиссером, написал сценарий и сыграл главную роль, которую, по признанию коллег, создавал как будто специально для себя.