Фильм «Калина красная» вошел в историю отечественного кино не только благодаря глубокому драматизму сюжета и самобытной манере письма Василия Шукшина, но и благодаря особой атмосфере деревенской жизни, передать которую помогли подлинные съемочные места. В статье разберем, где именно проходили съемки картины, какие города и деревни стали фоном для сюжета и что из этих локаций можно увидеть сегодня, а также поделимся интересными фактами о работе над фильмом.
Локации, где снимали фильм «Калина красная»
Драма «Калина красная», последняя режиссерская работа Василия Шукшина, обрела всенародную любовь не только благодаря своей искренности, но и благодаря подлинной, почти документальной атмосфере. Фильм рассказывает историю вора-рецидивиста Егора Прокудина. Герой выходит из тюрьмы и отправляется в село Ясное к Любе, с которой переписывался долгие годы. Он пытается оставить прошлое позади, начинает новую жизнь рядом с Любой и ее семьей, но тени прежних связей не отпускают героя и в итоге приводят к трагедии.
Особую эмоциональную силу картине придают тщательно выбранные реальные локации — деревни, дороги и природные пейзажи, которые создают узнаваемую, живую среду. Для съемок Василий Шукшин выбрал Вологодскую область, где за несколько лет до этого планировал снимать так и не увидевшую свет картину «Степан Разин». В 1973 году он вернулся сюда, чтобы запечатлеть уникальные пейзажи для фильма «Калина красная».
Остров Огненный
Одной из ключевых локаций фильма стал остров Огненный — именно здесь снимали сцену выхода Егора Прокудина из тюрьмы. Остров расположен посреди Новозера, примерно в 45 км от Белозерска, и известен своей непростой историей.
Еще в XVI веке на Огненном был основан Кирилло-Новоезерский монастырь, позднее ставший одним из духовных центров региона. После 1917 года обитель закрыли, а ее постройки преобразовали в тюрьму строгого режима, которая действует до сих пор и известна как «Вологодский пятак».
Мрачная, суровая атмосфера острова идеально подчеркивает момент, когда Егор делает первый шаг к новой жизни — шаг, который станет отправной точкой драматичной истории фильма.
Деревня Тимонино
Сцену первой встречи Егора и Любы в чайной снимали в деревне Тимонино Белозерского района. Специально для съемок к зданию сельского клуба пристроили веранду — именно на ней сидят герои в одном из самых трогательных эпизодов фильма. Здесь же находилась и остановка, где Люба ждала Егора перед их встречей.
Сегодня Тимонино находится в запустении: многие строения полуразрушены, поэтому узнать конкретные места съемок довольно сложно. Однако старожилы до сих пор вспоминают, как в деревне работала группа во главе с Шукшиным и как съемки «Калины красной» на несколько недель превратили ее в центр большого кинопроизводства.
Деревня Садовая
Большинство сцен, действие которых по сюжету происходит в селе Ясном, снимали в деревне Садовой Белозерского района. Ранее она носила название Мериново, а новое наименование получила незадолго до начала работы над фильмом.
Именно в Садовой снимали визит Егора к матери. Это были не постановочные эпизоды, а документальные кадры с местной жительницей Ефимией (Афимьей) Быстровой. Судьба женщины оказалась во многом созвучна истории экранной Куделихи, и ее искренний рассказ органично вошел в сюжет фильма. Известно, что за участие в съемках Быстрова получила гонорар и подарки, а Василий Шукшин после завершения работы над фильмом помог ей привести в порядок избу и обеспечил ее запасом дров и продуктов.
Быстрова умерла в 1976 году и была похоронена у старинной церкви Рождества Пресвятой Богородицы неподалеку от Садовой. Эту церковь можно увидеть в эпизоде, когда Егор выходит от матери и не сдерживает слез.
Белозерск
Во время съемок группа «Калины красной» разместилась в Белозерске — небольшом, но живописном райцентре на берегу Белого озера. Город стал не только рабочей базой кинематографистов, но и полноценной локацией фильма. Здесь сняли несколько эпизодов, в которых Егор Прокудин появляется на городских улицах: в кадр вошли набережная и историческое здание торговых рядов.
Церковь в селе Крохино
В одной из первых сцен фильма зритель видит разрушенную церковь, мимо которой проходит судно на подводных крыльях. Это храм Рождества Христова в затопленном селе Крохино на реке Шексне в Белозерском районе.
Церковь была построена в конце XVIII — начале XIX века и после затопления территории долгое время служила маяком для проходящих мимо судов. Со временем здание стало стремительно разрушаться. В последние годы за сохранение руин храма взялись волонтеры. Их цель — остановить разрушение и в перспективе восстановить этот уникальный архитектурный памятник.
Переправа через Шексну
Финальную сцену фильма, в которой брат Любы настигает убийц Егора Прокудина, снимали на переправе через реку Шексну в деревне Десятовской неподалеку от Белозерска. Именно здесь разыгрывается кульминационный эпизод, связанный с преследованием преступников.
По сценарию грузовик должен протаранить «Волгу», на которой скрываются убийцы. На роль водителя для трюка неожиданно вызвался водитель из Череповца, привозивший съемочной группе пленку. Воодушевившись возможностью попасть в кадр, он разогнал машину до 90 км/ч и едва не врезался в оператора и местных жителей, которые пришли посмотреть на съемки. К счастью, тогда никто не пострадал.
Интересные факты о съемках фильма «Калина красная»
С созданием кинокартины связан ряд любопытных обстоятельств, творческих находок и неожиданных решений. Некоторые из них остались за кадром, но хорошо передают атмосферу работы над фильмом и характер Василия Шукшина.
Рассмотрим несколько интересных деталей.
Название фильму дала народная песня «Калина красная» на музыку Яна Френкеля. Шукшин хотел, чтобы Люба и Егор спели ее в одной из сцен, но из-за ограниченного бюджета включить музыкальный номер в картину не удалось.
Роль матери Егора, Куделихи, изначально предназначалась актрисе Вере Марецкой. Однако перед съемками она заболела, и Шукшин пригласил местную жительницу Ефимию Быстрову. Реальная история женщины оказалась удивительно созвучна судьбе героини, и в кадре она рассказывала о своих сыновьях без какого-либо сценария.
В фильме есть кадры с настоящим заключенным — мужчиной, исполняющим романс «Письмо матери» на стихи Сергея Есенина. Шукшин обнаружил эту запись, просматривая документальные материалы из архивов МВД, и решил включить ее в картину.
«Калина красная» стала единственной режиссерской работой Шукшина, снятой на цветную пленку.
Между началом съемок и выходом фильма прошло меньше года. Шукшин успевал все: он выступил режиссером, написал сценарий и сыграл главную роль, которую, по признанию коллег, создавал как будто специально для себя.