Именно в Садовой снимали визит Егора к матери. Это были не постановочные эпизоды, а документальные кадры с местной жительницей Ефимией (Афимьей) Быстровой. Судьба женщины оказалась во многом созвучна истории экранной Куделихи, и ее искренний рассказ органично вошел в сюжет фильма. Известно, что за участие в съемках Быстрова получила гонорар и подарки, а Василий Шукшин после завершения работы над фильмом помог ей привести в порядок избу и обеспечил ее запасом дров и продуктов.