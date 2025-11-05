Ричмонд
В сети удивились изменившейся внешности известного актера

Пользователи сети не узнали 72-летнего актера сериала «Бесстыдники» на новых фото

В сети удивились изменившейся внешности известного английского актера Дэвида Трелфолла. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Дэвид Трелфолл
Дэвид ТрелфоллИсточник: Legion-Media.ru

72-летнего артиста, исполнившего роль Фрэнка Галлагера в сериале «Бесстыдники», запечатлели на премьере сериала The Death of Bunny Munro в Лондоне. Он предстал перед камерами в белой футболке, синем пиджаке из фактурной ткани и серых брюках карго.

Также актер надел узкий шарф и черные ботинки и продемонстрировал небрежно уложенные отросшие волосы и длинную седую бороду и усы.

Читатели издания высказались о фото в комментариях. «Кристиан Бэйл?», «Я подумал, это Джим Керри», «Киану Ривз?», «Если бы не указали возраст, я бы подумал, что это Кристиан Бэйл», — заявили юзеры.